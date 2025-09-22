Drony nad lotniskiem w Kopenhadze. Loty zostały wstrzymane

Przyloty i odloty na lotnisku w Kopenhadze zostały wstrzymane w poniedziałkowy wieczór ze względu na wykrycie kilku dronów niewiadomego pochodzenia w okolicy - podają duńskie media. Jak potwierdził dla "Kosmopol" Henrik Stormer, oficer dyżurny tamtejszej policji, port został zamknięty, a na miejsce sprowadzono duże siły policyjne.

O incydencie na kopenhaskim lotnisku poinformowała również agencja Reutera. Powołując się na komunikat policji podała, że zauważono od dwóch do czterech dużych rozmiarów bezzałogowce w okolicy portu lotniczego.

Kopenhaga. Lotnisko zamknięte z powodu dronów

Z kolei duńskie medium Nyheder zacytowało rzeczniczkę lotniska w Kopenhadze, która przekazała, iż sytuacja związana z dronami jest badana. - Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Nie wiemy, ile to potrwa - dodała.

Głos zabrał również przedstawiciela rządowej agencji Naviair odpowiedzialnej za kontrolę ruchu. On również potwierdził, że przestrzeń powietrzna została zamknięta z powodu obcych bezzałogowców.

Starty i lądowania zostały zawieszone o godzinie 20:26 - przekazał Reuters. Na razie co najmniej 15 rejsów zostało przekierowanych na inne porty.



Wkrótce więcej informacji.

WIDEO: Są na czarnej liście Kremla. Tak zareagowały na wyrok Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka / polsatnews.pl