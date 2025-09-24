Jest reakcja ONZ na głośny incydent z udziałem Melanii i Donalda Trumpa. Para prezydencka "utknęła" na ruchomych schodach, które w pewnym momencie zatrzymały się. Tuż po incydencie oburzenia nie krył sam prezydent USA. Jego otoczenie doszukuje się w tym drugiego dna, podejrzewając celowe wyłączenie urządzenia. Do sprawy odniósł się rzecznik ONZ.

Podczas wizyty Donalda Trumpa w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku najpierw doszło do awarii ruchomych schodów, z których prezydent korzystał wraz z Melanią Trump.

Chwilę później, kiedy Trump stanął na podium przed Zgromadzeniem Ogólnym, pojawiły się problemy z teleprompterem. - Ktokolwiek steruje tym teleprompterem będzie mieć duże kłopoty - powiedział Trump.

Donald Trump na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Incydent z ruchomymi schodami

Rzeczniczka Białego Domu, Karoline Leavitt, poinformowała w Fox News, że wszczęto śledztwo w sprawie incydentu, sugerując nawet możliwość sabotażu.

"Jeśli okaże się, że pracownicy ONZ celowo próbowali podłożyć nogę prezydentowi i pierwszej damie, poniosą konsekwencje. Osobiście się tym zajmę" - zapowiedziała we wpisie na X. Dodała, że winni powinni być natychmiast zwolnieni i objęci dochodzeniem.

Leavitt wskazała również na artykuł w The Times, w którym napisano, że pracownicy ONZ mieli żartować, że wyłączą ruchome schody i "powiedzą mu (Trumpowi), że skończyły się pieniądze" w związku z szeroko zakrojonymi cięciami w amerykańskim budżecie - podaje The Guardian.

When Trump and the First lady arrived at the United Nations, the escalator that led them up to the General Assembly stopped, jolting her and the president, who was behind her, to a halt before they steadied themselves and continued climbing up the metal steps… pic.twitter.com/2mLe9mMvb0 — Bloomberg (@business) September 23, 2025

ONZ odpiera oskarżenia. Rzecznik sekretarza generalnego ONZ, Stephane Dujarric, wyjaśnił, że schody zatrzymały się, ponieważ kamerzysta pary prezydenckiej lub ktoś z ich ochrony, przypadkowo uruchomił mechanizm bezpieczeństwa, zbiegając z góry schodów, podczas gdy znajdowali się na nich Trumpowie.

Maszyna została szybko zresetowana i wróciła do działania. Co do awarii telepromptera - Dujarric zaznaczył, że jego obsługą zajmuje się Biały Dom, nie ONZ.

Trump podczas wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego powiązał oba incydenty z - jak to określił - licznymi porażkami ONZ-u, w tym braku wsparcia dla jego wysiłków pokojowych w wielu konfliktach.

- Zakończyłem siedem wojen, rozmawiałem z przywódcami każdego z tych krajów i nigdy nie otrzymałem nawet telefonu od Organizacji Narodów Zjednoczonych - powiedział Trump.

- To są dwie rzeczy, które dostałem od Narodów Zjednoczonych - zepsute ruchome schody i zepsuty teleprompter - ironizował, dodając, że gdyby Melania "nie była w świetnej formie, mogłaby się przewrócić".