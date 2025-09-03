Donald Trump o amerykańskich żołnierzach w Polsce. Padła deklaracja

- Chcemy utrzymać naszą obecność wojskową w Polsce - stwierdził Donald Trump w trakcie briefingu prasowego z udziałem Karola Nawrockiego. Prezydent USA zasugerował, że liczba żołnierzy może zostać zwiększona, jeśli Polska wyrazi taką chęć.

O godzinie 17:27 prezydent Karol Nawrocki pojawił się przy Białego Domu, gdzie przywitany został przez Donalda Trumpa. Po chwili prezydenci weszli do budynku, gdzie zorganizowany został briefing prasowy. Obecni na miejscu dziennikarze dopytywali o polsko-amerykańskie relacje m.in. kwestię obecności amerykańskich żołnierzy.

 

- Amerykańscy żołnierze w Polsce, czy pozostaną? Tak sądzę (…) Może wyślemy więcej jeśli będą tego chcieć (Polacy - red.). Chcemy utrzymać naszą obecność wojskową w Polsce - zadeklarował prezydent Stanów Zjednoczonych.

 

Głos zabrał również Nawrocki. Pozdrowił on 10-milionową polską diasporę w USA, która w wyborach w większości wsparła jego, a wcześniej - Trumpa. 

 

