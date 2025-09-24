Policja poszukuje 63-latka z Suchowoli. Wydano list gończy

Policjanci z woj. świętokrzyskiego poszukują 63-latka, który 22 września około południa w miejscowości Suchowola (pow. staszowski) zaatakował swoją żonę. Sprawca po zdarzeniu uciekł do lasu. Policja apeluje do wszystkich o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego.

Polska policja udostępniła w środę szczegółowe informacje dot. poszukiwanego listem gończym Józefa Kozoduja z woj. świętokrzyskiego. W miniony poniedziałek mężczyzna zaatakował swoją 51-letnią partnerkę, która z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia do pobliskiego lasu.

Policja wysyła list gończy za 63-letnim mieszkańcem Staszowa

Poszukiwany mężczyzna ma ok. 175 cm wzrostu i waży ok. 85 kg. Ma krótkie, ciemne, siwiejące włosy, ciemne oczy oraz bliznę po oparzeniu w okolicach ust i żuchwy.

W chwili napaści na swoją 51-letnią żonę sprawca miał na sobie granatowe spodnie z paskami na bokach, czarną koszulkę z krótkim rękawem z napisem "MIŚ" i gumowce.

Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa swojej żony. Śledztwo w sprawie poszukiwanego 63-latka prowadzi Prokuratura Rejonowa w Staszowie.

Funkcjonariusze apelują, by każdy, kto widział w ostatnich dniach Józefa Kozoduja bądź posiada informacje o jego miejscu pobytu, udał się do najbliższego komisariatu policji lub zadzwonił na numer alarmowy 112.