Strzelanina w ośrodku imigracyjnym w USA. Są ofiary i ranni

W federalnym oddziale Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE) w Dallas doszło w środę do strzelaniny. Jak podają przedstawiciele lokalnych władz, co najmniej dwie osoby zginęły i kilka zostało poważnie rannych.

Policja w Dallas otrzymała zgłoszenie o strzelaninie w północno-zachodniej części stanu ok. godz. 7:30 czasu lokalnego (14:30 czasu polskiego).

Sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kristi Noem poinformowała w mediach społecznościowych, iż w wyniku tragicznego zdarzenia zginęły dwie osoby, wiele zostało rannych, a zamachowiec popełnił samobójstwo. Mężczyznę znaleziono na dachu pobliskiego budynku.

DALLAS ICE INCIDENT: There's a heavy police presence off I-35E in northwest Dallas, where sources say three people were wounded at an ICE facility. A shooter was found dead on the roof of a nearby building, sources tell WFAA.



More: https://t.co/lbgyCMdTsK pic.twitter.com/9atP7VbN47 — WFAA (@wfaa) September 24, 2025

Jak mówił w CNN dyrektor ICE w Dallas Todd Lyons, wstępne ustalenia policji wskazują na to, iż sprawcą strzelaniny był snajper.

Lokalne media donoszą, iż przynajmniej część z osób rannych trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Większość z nich to imigranci przebywający w ośrodku. Wśród poszkodowanych nie ma agentów ICE.

Na wpis Kristi Noem opisujący szczegóły porannego zdarzenia w Dallas odpowiedział wiceprezydent USA JD Vance. Polityk przekazał rodzinom ofiar wyrazy współczucia i zaapelował o pokój w USA.

"Obsesyjne ataki na organy ścigania, a zwłaszcza na ICE, muszą się zakończyć. Modlę się za wszystkich poszkodowanych w tym ataku i za ich rodziny" - pisał wiceprezydent USA.

The obsessive attack on law enforcement, particularly ICE, must stop. I'm praying for everyone hurt in this attack and for their families. https://t.co/wEN3sqyGyQ — JD Vance (@JDVance) September 24, 2025

Na miejscu zdarzenia wciąż trwa akcja służb ratunkowych.