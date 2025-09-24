Strzelanina w ośrodku imigracyjnym w USA. Są ofiary i ranni

Strzelanina w ośrodku imigracyjnym w USA. Są ofiary i ranni
X/Dallas Police Department
W federalnym oddziale Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE) w Dallas doszło w środę do strzelaniny. Jak podają przedstawiciele lokalnych władz, co najmniej dwie osoby zginęły i kilka zostało poważnie rannych.

Policja w Dallas otrzymała zgłoszenie o strzelaninie w północno-zachodniej części stanu ok. godz. 7:30 czasu lokalnego (14:30 czasu polskiego).

 

Sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kristi Noem poinformowała w mediach społecznościowych, iż w wyniku tragicznego zdarzenia zginęły dwie osoby, wiele zostało rannych, a zamachowiec popełnił samobójstwo. Mężczyznę znaleziono na dachu pobliskiego budynku.

 

Jak mówił w CNN dyrektor ICE w Dallas Todd Lyons, wstępne ustalenia policji wskazują na to, iż sprawcą strzelaniny był snajper. 

 

Lokalne media donoszą, iż przynajmniej część z osób rannych trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Większość z nich to imigranci przebywający w ośrodku. Wśród poszkodowanych nie ma agentów ICE. 

 

ZOBACZ: Pod samochodami zapadła się ziemia. Ogromna wyrwa w Bangkoku

 

Na wpis Kristi Noem opisujący szczegóły porannego zdarzenia w Dallas odpowiedział wiceprezydent USA JD Vance. Polityk przekazał rodzinom ofiar wyrazy współczucia i zaapelował o pokój w USA.

 

"Obsesyjne ataki na organy ścigania, a zwłaszcza na ICE, muszą się zakończyć. Modlę się za wszystkich poszkodowanych w tym ataku i za ich rodziny" - pisał wiceprezydent USA.

 

 

 

Na miejscu zdarzenia wciąż trwa akcja służb ratunkowych.

Maria Kosiarz / polsatnews.pl
ŚWIAT

