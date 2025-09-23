Polak, który doprowadził do śmiertelnego wypadku w miejscowości Brivio, pozostanie we włoskim areszcie do czasu zakończenia śledztwa - zdecydował sąd. Mężczyzna odpowiada za śmierć dwóch kobiet zmierzających na lokalny festyn. Badanie wykazało, że w chwili, gdy potrącił je autem, był pod wpływem środków odurzających.

Do wypadku w miejscowości Brivio na północy Włoch doszło w sobotę. Służby zatrzymały 34-letniego kierowcę z Polski, który chcąc uniknąć zderzenia z nadjeżdżającym z naprzeciwka pojazdem, zjechał na pobocze i potrącił trzy idące tam kobiety. Dwie z nich - obie w wieku 21 lat - zginęły na miejscu.

Tragedia we Włoszech. Sprawcą 34-letni Polak

Z relacji poszkodowanej, która wyszła cało z wypadku, przyjaciółki zamierzały wziąć udział w lokalnym festynie. Włoskie media podały, iż w obliczu tej tragedii wydarzenie zostało odwołane. Prokuratura wniosła o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec mężczyzny.

We wtorek sąd przychylił się do tego wniosku, wskazując na okoliczności zdarzenia. 34-letni Polak usłyszał zarzut doprowadzenia do wypadku ze skutkiem śmiertelnym i prowadzenia pod wpływem środków odurzających.

- Przepraszam rodziny dziewczynek, jestem zdruzgotany tym, co się stało - powiedział podczas przesłuchania w asyście tłumacza przysięgłego.

Polak spowodował śmiertelny wypadek we Włoszech. Nie żyją dwie kobiety

Sprawca tragicznego wypadku to - jak podaje "Il Giorno" - zawodowy kierowca ciężarówki, który pojechał do Włoch, aby odebrać rower, po czym zamierzał niezwłocznie wrócić do Polski. W trakcie rozprawy nad wnioskiem prokuratury nie odniósł się do zarzutu o przyjmowanie zakazanych substancji.

- Kierowca nadjeżdżający z drugiej strony mnie oślepił, a kiedy je zobaczyłem (kobiety idące poboczem - red.), było już za późno - powiedział. Dodał, że natychmiast zatrzymał się, aby im pomóc, ale "nie wyczuł już pulsu".

Jak wyjaśnili śledczy, mężczyzna pozostanie za kratkami mimo złożenia zeznań, ponieważ nie posiada mieszkania we Włoszech ani rodziny, która mogłaby go przyjąć i zgodzić się na zastosowanie aresztu domowego. Prokuratura oczekuje na wynik badań toksykologicznych i opinie biegłych. Kierowcy z Polski grozi do 14 lat więzienia.