Tragiczny wypadek nad jeziorem Garda na północy Włoch. Jak wynika z informacji włoskiej agencji prasowej ANSA, polska turystka zginęła podczas jazdy na rowerze. Kobieta straciła panowanie nad jednośladem i uderzył w mur.

Do wypadku doszło w piątek w rejonie miejscowości Nago i Torbole w pobliżu jeziora Garda.

52-letnia turystka z Polski wybrała się na rowerową wycieczkę z grupą przyjaciół. Podczas jazdy kobieta straciła panowanie nad rowerem i uderzyła w mur.

Lokalne media informują, że według wstępnych ustaleń do wypadku doszło z powodu awarii hamulców w jednośladzie lub z powodu mokrego asfaltu.

Tragiczny wypadek na rowerze. Nie żyje Polka

Na miejsce przybyli karabinierzy i śmigłowiec pogotowia ratunkowego, jednak pogoda nie pozwalała na skorzystanie z niego. Ratownicy podjęli kilka prób reanimacji, a następnie przetransportowali turystkę do szpitala w Trydencie - poinformowały lokalne media.

Niestety obrażenia klatki piersiowej i głowy, których doznała Polka okazały się zbyt poważne. Po kilku godzinach lekarze stwierdzili zgon kobiety.

Opisując tragiczny incydent, włoskie media przypominają, że w Trydencie notuje się dużą liczbę wypadków rowerowych.