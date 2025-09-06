Tragedia we Włoszech. Polska turystka zginęła na rowerze

Tragedia we Włoszech. Polska turystka zginęła na rowerze
Zdj. ilustracyjne/Pixabay

Tragiczny wypadek nad jeziorem Garda na północy Włoch. Jak wynika z informacji włoskiej agencji prasowej ANSA, polska turystka zginęła podczas jazdy na rowerze. Kobieta straciła panowanie nad jednośladem i uderzył w mur.

Do wypadku doszło w piątek w rejonie miejscowości Nago i Torbole w pobliżu jeziora Garda.

 

52-letnia turystka z Polski wybrała się na rowerową wycieczkę z grupą przyjaciół. Podczas jazdy kobieta straciła panowanie nad rowerem i uderzyła w mur.

 

Lokalne media informują, że według wstępnych ustaleń do wypadku doszło z powodu awarii hamulców w jednośladzie lub z powodu mokrego asfaltu.

Tragiczny wypadek na rowerze. Nie żyje Polka

Na miejsce przybyli karabinierzy i śmigłowiec pogotowia ratunkowego, jednak pogoda nie pozwalała na skorzystanie z niego. Ratownicy podjęli kilka prób reanimacji, a następnie przetransportowali turystkę do szpitala w Trydencie - poinformowały lokalne media.

 

Niestety obrażenia klatki piersiowej i głowy, których doznała Polka okazały się zbyt poważne. Po kilku godzinach lekarze stwierdzili zgon kobiety.

 

Opisując tragiczny incydent, włoskie media przypominają, że w Trydencie notuje się dużą liczbę wypadków rowerowych.

