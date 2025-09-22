Strajk generalny we włoskich miastach. Gest solidarności ze Strefą Gazy
Włoskie związki zawodowe rozpoczynają strajk generalny w geście solidarności z ludnością Strefy Gazy. Weźmie w nim udział część pracowników komunikacji miejskiej, kolei, portów, szkół i uniwersytetów. Mieszkańcy i turyści muszą przygotować się na poważne utrudnienia.
Największe manifestacje solidarności z ludnością palestyńską i przeciwko ofensywie izraelskiej armii w Strefie Gazy odbędą się w Rzymie, Mediolanie, Turynie i w Genui.
Do poniedziałkowego strajku nie przystąpiły trzy największe włoskie centrale związkowe: CGIL, CISL, UIL.
Włochy. Strajk generalny w geście solidarności
Strajk na kolei rozpoczął się o północy z niedzieli na poniedziałek i potrwa do godziny 23. Ruch pociągów będzie zapewniony przede wszystkim w godzinach porannego i popołudniowego szczytu.
Jak przekazała dyrekcja państwowej spółki Trenitalia, niektóre połączenia mogą być opóźnione lub odwołane. Zapowiadane są też utrudnienia w komunikacji miejskiej i morskiej.
Do akcji przyłączyli się też pracownicy autostrad w całym kraju, a także muzeów w Kampanii.
W piątek propalestyńskie wiece odbyły się z inicjatywy lewicowej centrali CGIL.