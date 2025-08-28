Władze Florencji testowo wprowadzają monitoring termowizyjny, który będzie kontrolował liczbę turystów. Projekt powstał we współpracy radnych i naukowców z miejscowego uniwersytetu, a jego część sfinansowano ze środków Unii Europejskiej. Dane mają wskazać władzom miasta, jakie kroki należy podjąć, by zapanować nad tłumem turystów ma ulicach.

Kamery będą monitorowały przepływ turystów na głównych ulicach Florencji - podał serwis FirenzeToday. Administracja miejska przygotowała protokół postępowania we współpracy z Wydziałem Inżynierii Informatycznej Uniwersytetu we Florencji oraz Fundacją na rzecz Badań i Innowacji.

Florencja w kamerach. Władze mają jeden cel

Dokument przewiduje realizację testowego programu, w ramach którego funkcjonować będzie kilka rodzajów innowacyjnych narzędzi cyfrowych. Włochy zamierzają w ten sposób kontrolować masowy napływ turystów, mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla porządku wewnętrznego. Projekt o nazwie "TOURISMO" finansowany jest częściowo z funduszy unijnych oraz środków włoskiego Departamentu ds. Polityki Spójności i Regionu Południowego. Oficjalnie uruchomiono go w 2024 roku.

- Testujemy zaawansowane technologicznie rozwiązania, żeby stworzyć miasto przyjazne do życia - powiedział radny Jacopo Vicini, cytowany przez FirenzeToday. Jak dodała urzędniczka Laura Sparavigna, "Florencja staje się coraz lepiej przemyślanym miejscem". - Teraz dzięki badaniom i eksperymentom możemy pozyskiwać cenne dane do rozwijania rozwiązań cyfrowych na rzecz coraz bardziej zrównoważonej turystyki - przekazała.

Florencja. Chcą stworzyć "miasto przyjazne do życia"

Kamery termowizyjne zostaną zamontowane w historycznym centrum, wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. - Realizacja naszego projektu ma jednak większy potencjał - zapewniła Sparavigna.

Dla naukowców monitoring termowizyjny będzie źródłem cennych danych, dla gminy - wskazówką, jakie kroki należy podjąć, by zapanować nad tłumami na ulicach. Urzędnicy w czasie rzeczywistym będą odbierać obraz i wygenerowane na jego podstawie wykresy.

Jak podaje cytowany wcześniej serwis, pierwsze testy kamer we Florencji są częścią ośmiu projektów realizowanych przez w sumie siedem krajów europejskich. Dane z różnych miejsc zostają porównane, by wspólnie wypracować dobre praktyki, służące zarówno zapewnieniu bezpieczeństwa turystom, jak i mieszkańcom odwiedzanych lokalizacji.