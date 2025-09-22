"Ukraińcy żyjący w Polsce nie mają łatwego życia" - oświadczyła wiceszefowa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Iryna Wereszczuk, która spotkała się z rodakami w Warszawie. Według niej "szczególnie trudna" jest sytuacja osób starszych, niepełnosprawnych czy samotnych matek z małymi dziećmi. Wereszczuk zauważyła również, że Warszawa "zaostrza wymogi" dotyczące pobytu Ukraińców w Polsce.

W sobotę w Warszawie wizytę złożyła była wicepremier i była minister ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych, a obecnie zastępczyni szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Iryna Wereszczuk. Polityk spotkała się z rodakami, którzy mieszkają w Polsce.

Ukraińcy w Polsce. Polityk z kancelarii Zełenskiego zabrał głos. "Nie mają łatwo"

"Nie mają oni tu łatwego życia. Szczególnie trudna jest sytuacja osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych matek z małymi dziećmi i innych wrażliwych grup naszych obywateli" - napisała w niedzielę na Facebooku Wereszczuk.

Jak dodała, "nie możemy również ignorować stopniowego zaostrzania wymogów dotyczących pobytu Ukraińców w Polsce". "Jest to szczególnie odczuwalne dla osób, które nie mają możliwości podjęcia pracy" - stwierdziła.

Wereszczuk zaznaczyła, że dla Ukraińców, powracających do ojczyzny z Polski, potrzebny jest system wsparcia socjalnego.

"Musimy z wyprzedzeniem przygotować ukraiński system wsparcia socjalnego - tymczasowe zakwaterowanie, pomoc humanitarną, medyczną i społeczną, aby nasi obywatele, którzy zechcą wrócić, otrzymali odpowiednie wsparcie od państwa. Równie ważne jest zapewnienie pomocy organizacyjnej i logistycznej w związku z takim powrotem" - zdeklarowała.

"W najbliższym czasie poddamy tę kwestię pod dyskusję platformy ds. Ukraińców za granicą z udziałem odpowiednich organów władzy, organizacji społecznych i międzynarodowych oraz polskich partnerów" - zapowiedziała Wereszczuk.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Dwie propozycje

Z Senatu bez poprawek wyszła w środę rządowa ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która przedłuża legalność ich pobytu oraz uzależnia wypłatę m.in. 800 plus od aktywności zawodowej. Teraz czeka ona na podpis prezydenta.

Jednocześnie prezydencki projekt noweli, po skierowaniu do Sejmu, został przekazany do konsultacji społecznych, które mają potrwać do 25 września. Prezydencki projekt ustawy zawiera propozycje, o których wspominał Nawrocki podczas informowania o zawetowaniu nowelizacji ustawy.

Zmianą zaproponowaną przez prezydenta, która nie znalazła się w rządowej ustawie, jest m.in. wprowadzenie kary za propagowanie banderyzmu oraz działań OUN-UPA. Zarówno rządowa ustawa, jak i prezydencki projekt zakładają ograniczenia dotyczące możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez dorosłych obywateli Ukrainy.