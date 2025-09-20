Ponad połowa Polaków wciąż pozytywnie ocenia obecność Ukraińców w naszym kraju - wynika sondażu przeprowadzonego przez United Serveys. Rośnie jednak odsetek osób negatywnie oceniających pobyt w Polsce sąsiadów ze wschodu. Pracownia podkreśla, że procent niezadowolonych jest coraz wyższy w każdym kolejnym badaniu.

Sondaż został przeprowadzony na zlecenie Wirtualnej Polski. Ankietowanych zapytano: Jak ocenia Pan/Pani obecność Ukraińców w Polsce, m.in. to, w jaki sposób integrują się ze społeczeństwem?

Sondaż: Polacy coraz mniej pozytywnie o Ukraińcach

To samo pytanie zadano również we wrześniu 2023 roku i w styczniu 2025 roku.

W najnowszym badaniu obecność Ukraińców w Polsce za coś pozytywnego uznało 52,7 proc. ankietowanych (zdecydowanie pozytywnie - 5,5 proc., raczej pozytywnie - 47, 2 proc.). To najniższy wskaźnik w trzech przeprowadzonych badaniach, na początku roku wyniósł on 55,3 proc., a pierwszym z badań 64,4 proc.

ZOBACZ: USA ograniczy swoje wsparcie dla Ukrainy? Gen. Kellogg: Lepiej być przygotowanym

Odpowiedzi "negatywnie" udzieliło 37 proc. badanych (w styczniu 2025 - 33 proc., we wrześniu 2023 - 29,5 proc.).

Swojego zdania na ten temat nie miało 10,3 proc. osób, które wzięły udział w sondażu.

Ukraińcy w oczach wyborców. Najlepsze oceny wśród zwolenników rządu

Pozytywny stosunek do obecności Ukraińców w Polsce ma 62 proc. wyborców rządzącej koalicji (KO, PL2050, Lewicy i PSL). Negatywnie ocenia ich 32 proc.

Spośród osób deklarujących poparcie dla PiS i Konfederacji, 49 proc. głosujących odpowiedziało "pozytywnie", a 40 procent udzieliło przeciwnej odpowiedzi.

ZOBACZ: Ukraińcy zaskoczyli świat. Pokazali ogromnego podwodnego drona

Pozostali wyborcy udzielili odpowiedzi w równych proporcjach - po 41 proc. odpowiedzi pozytywnych i negatywnych.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 28 sierpnia - 1 września 2025 r. na próbie 1000 osób metodą CATI&CAWI.