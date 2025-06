"Moje Zdrowie" został uruchomiony 5 maja 2025 r. jako ogólnopolska inicjatywa skierowana do dorosłych. Celem programu jest wczesne wykrywanie chorób oraz czynników ryzyka zdrowotnego, w tym nowotworów, zaburzeń psychicznych, hormonalnych, a także problemów z nerkami czy tarczycą. Udział w programie jest bezpłatny.

"Moje Zdrowie" badania i profilaktyka dla dorosłych Polaków

Z programu mogą skorzystać wszystkie osoby ubezpieczone, które ukończyły 20. rok życia. Osoby w wieku 20-49 lat mogą przystępować do badań co pięć lat, a powyżej 49. roku życia, co trzy.

Warunkiem udziału jest wypełnienie ankiety zawierającej pytania dotyczące m.in. wzrostu, wagi, poziomu wykształcenia, kondycji i stylu życia. Formularz można złożyć online za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta lub aplikacji mojeIKP albo bezpośrednio w przychodni POZ.

Placówka podstawowej opieki zdrowotnej, do której przypisany jest pacjent, ma 30 dni na analizę danych i kontakt w sprawie ewentualnych skierowań na badania. Zakres podstawowy, obowiązujący wszystkich uczestników, obejmuje następujące badania laboratoryjne:

morfologię krwi

glukozę

kreatyninę

lipidogram

TSH

badanie moczu

W zależności od udzielonych odpowiedzi w ankiecie oraz wieku pacjenta możliwe jest również uzyskanie skierowania na badania dodatkowe, m.in. w kierunku chorób wątroby, prostaty czy układu sercowo-naczyniowego.

Ostatnim etapem programu jest wizyta podsumowująca w POZ. Podczas spotkania z lekarzem, pielęgniarką lub położną omawiane są wyniki badań, przeprowadzane są pomiary podstawowych parametrów (ciśnienia, tętna, wzrostu i masy ciała), a u osób po 60. roku życia również ocena funkcji poznawczych.

Ile osób skorzystało już z bezpłatnej formy dbania o zdrowie?

Na tej podstawie przygotowywany jest indywidualny plan zdrowotny, zawierający informacje o wykonanych badaniach, zaleceniach profilaktycznych oraz planie dalszej opieki i szczepień.

Darmowe rozwiązanie dla zdrowia. Skorzystało 200 tys. osób

Celem programu "Moje Zdrowie" jest zapewnienie dorosłym Polakom dostępu do informacji na temat stanu zdrowia i wczesnego wykrywania schorzeń. Program pełni również funkcję edukacyjną, zawierając m.in. zalecenia dotyczące stylu życia i diety. Według Ministerstwa Zdrowia jest to "nowy standard w profilaktyce" - powszechny, indywidualnie dopasowany i dostępny bez barier.

W obliczu rosnących kosztów diagnostyki i prywatnej opieki zdrowotnej program może spotkać się z jeszcze większym zainteresowaniem. Według danych Centrum e-Zdrowia, do tej pory ankietę wypełniło blisko 203,5 tys. osób, z czego 90 proc. drogą elektroniczną. W przypadku niemal 58 tys. formularzy badania zostały już wykonane lub wyznaczono ich terminy.

