Polskie Wojsko poderwało myśliwce. "Stan najwyższej gotowości"
Polskie wojsko poderwało dyżurne pary myśliwców w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Rosji na terenie Ukrainy. "Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - podano w komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainę, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ.

 

Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. "Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - czytamy.

 

