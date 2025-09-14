W niedzielne popołudnie na Śląsku doszło do groźnego wypadku. Na drodze wojewódzkiej 789 pod Lelowem zginęła jedna osoba, a dwie z obrażeniami ciała trafiły do szpitala. Do innego zdarzenia doszło także w powiecie jaworskim w woj. dolnośląskim.

Jedna osoba zmarła, a dwie zostały poszkodowane w tragicznym wypadku na drodze wojewódzkiej nr 789. Informacje o zdarzeniu przekazała w niedzielne popołudnie śląska policja.

Śmiertelny wypadek na Śląsku. Samochodem podróżowała 3-osobowa rodzina

"Dziś około godziny 15:00 w Ślezanach na drodze wojewódzkiej nr 789 doszło do tragicznego wypadku drogowego. Na łuku drogi samochód osobowy marki Renault zjechał na pobocze, uderzył w przepust, następnie w drzewo, a na końcu w ogrodzenie jednej z posesji" - czytamy w komunikacie śląskich funkcjonariuszy.

W chwili wypadku w samochodzie znajdowały się trzy osoby: 44-letni mężczyzna, 37-letnia kobieta oraz dziecko w wieku 6 lat. Kierujący pojazdem mężczyzna zginął na miejscu, a pasażerki z obrażeniami ciała zostały przetransportowane do szpitala.

Służby pracujące na miejscu zdarzenia wciąż ustalają przyczyny tragicznego wypadku. Droga w rejonie zdarzenia jest zablokowana, a ruch odbywa się lokalnie.

Dziesiątki wypadków na śląskich drogach. Policja apeluje do kierowców

W związku z wakacyjną serią serią wypadków w województwie śląskim, lokalna policja uruchomiła w mediach społecznościowych tzw. "czarny alert drogowy" służący jako przestroga dla kierowców.

Jeszcze dziś na jednej ze dolnośląskich dróg doszło do kolejnego groźnego wypadku. Na trasie Niedaszów – Strzegom w powiecie jaworskim samochód wypadł z drogi i z dużą prędkością uderzył w drzewo. Według dotychczasowych informacji, w zdarzeniu poszkodowanych zostało pięć osób.

- Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności – chwila nieuwagi, nadmierna prędkość czy utrata koncentracji mogą zakończyć się tragedią. Życie mamy tylko jedno – dbajmy o nie! - apelują funkcjonariusze.