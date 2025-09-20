Na polu w gminie Korsze (pow. kętrzyński), kilkadziesiąt metrów od zabudowań, odnaleziono obiekt przypominający drona - informuje KWP w Olsztynie. O odkryciu powiadomiono służby, w tym prokuraturę oraz Żandarmerię Wojskową. Obecnie na miejscu trwają czynności wyjaśniające.

Dziś około godziny 14:00 w gminie Korsze (powiat kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie) właściciel jednego z pól rolnych natrafił na nietypowe znalezisko. Około 50 metrów od zabudowań zauważył leżący obiekt przypominający drona.

Na miejsce natychmiast wezwano policję. Funkcjonariusze zabezpieczyli zarówno urządzenie, jak i teren, na którym je odnaleziono.

Gmina Korsze. Obiekt przypominający drona odnaleziony na polu

Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, o sprawie powiadomione zostały także inne służby, w tym Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Pod nadzorem prokuratora trwają obecnie czynności wyjaśniające na miejscu zdarzenia. Służby nie ujawniają na razie szczegółów dotyczących pochodzenia oraz charakteru znaleziska.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się Interia, obiekt został znaleziony na prywatnym polu w miejscowości Studzieniec. Właściciel odkrył - prawdopodobnie - szczątki drona w zaroślach na podmokłym terenie. Nie wiadomo, jak długo mogły się tam znajdować.

Kolejne zgłoszenia o dronach w Polsce

To kolejne w ostatnim czasie zgłoszenie związane z obecnością obiektów latających w Polsce. W piątek służby poinformowały o tym, że na teren oczyszczalni w gminie Skała (woj. małopolskie) spadł dron. Okazało się, że był to tzw. dron rekreacyjny.

Z kolei w sobotę Żandarmeria Wojskowa przekazała, że w miejscowości Choiny na Lubelszczyźnie odnaleziono najprawdopodobniej szczątki polskiej rakiety. Odłamki spadły na pole, z dala od zabudowań.

Wcześniej - w środę - we wsi Stanisławka w powiecie zamojskim został odnaleziony kolejny dron, który prawdopodobnie dostał się do naszego kraju podczas rosyjskiego nalotu z 9 na 10 września.