We wrześniu wielu emerytów zobaczy na kontach dodatkowy przelew, ale nie z ZUS, lecz z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Chodzi o czternastą emeryturę, czyli dodatkowe roczne świadczenie wypłacane razem z wrześniową emeryturą lub rentą. KRUS potwierdza, że pieniądze trafią do uprawnionych automatycznie, bez składania wniosków.

Kwota bazowa odpowiada najniższej emeryturze, a prawo do świadczenia zależy od wysokości pobieranych świadczeń i stanu na koniec sierpnia. Warto przypomnieć zasady, terminy i wyjątki dotyczące 14. emerytury z KRUS. Świadczenie ma próg wypłaty i zasadę "złotówka za złotówkę", więc wysokość może się różnić.

Kto dostanie i ile?

"Czternastka" w KRUS przysługuje osobom, które 31 sierpnia 2025 r. mają prawo do jednego ze świadczeń:

emerytury

renty rolniczej (także rodzinnej)

okresowej emerytury rolniczej

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Pełna kwota to 1878,91 zł brutto (tyle, co najniższa emerytura). Pełną wypłatę otrzymają ci, których łączna suma świadczeń emerytalno-rentowych nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tego progu działa zasada "złotówka za złotówkę", dodatek maleje o kwotę przekroczenia.

Świadczenia nie wypłaca się, gdy po obniżeniu wyniosłoby mniej niż 50 zł, w praktyce przy łącznej kwocie świadczeń powyżej 4728,91 zł brutto dodatek już nie przysługuje.

Kiedy przelew i kto go wypłaca?

KRUS wypłaci dodatek razem z wrześniową emeryturą lub rentą w typowych terminach: ok. 7., 8., 10., 15., 20. lub 25 września.

Pieniądze trafią także do osób rozliczanych kwartalnie oraz tych, którym od 1 września 2025 r. wstrzymano wypłatę podstawowego świadczenia (jeśli warunki były spełnione 31 sierpnia).

Nie trzeba składać wniosku, ponieważ wszystko odbywa się z urzędu. To oznacza, że seniorzy mogą być spokojni, świadczenie jest gwarantowane ustawowo i nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań. Dla wielu osób z terenów wiejskich będzie to istotne wsparcie w domowym budżecie, szczególnie w czasie, gdy rosną ceny energii, leków i codziennych produktów.

Gdy ktoś pobiera świadczenia z KRUS i ZUS jednocześnie, wypłaty dokonuje ten organ, który rozlicza dany zbieg: co do zasady KRUS, jeśli wypłaca w zbiegu emeryturę/rentę rolniczą wraz ze świadczeniem z ZUS, oraz ZUS, gdy odwrotnie, wypłaca świadczenie z FUS (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) w zbiegu z tym z KRUS.

Ważne wyjątki i potrącenia

Do jednej renty rodzinnej przysługuje jedna "czternastka", dzielona proporcjonalnie między uprawnionych na dzień 31 sierpnia (z wyłączeniem osób, które jednocześnie mają prawo do renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub renty wdowiej, one dostają własne świadczenia).

Z dodatku potrącane są tylko: składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na PIT, nie prowadzi się innych potrąceń ani egzekucji.

KRUS przekaże każdemu decyzję o przyznaniu świadczenia. Podstawą prawną jest ustawa z 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

red. / polsatnews.pl