Batoniki i ciastka łatwo zastąpić naturalnie słodkimi, a przy tym wartościowymi produktami. Dostarczają witamin, błonnika i minerałów, a jednocześnie skutecznie zaspokajają ochotę na coś słodkiego.

Coraz więcej osób szuka zdrowszych alternatyw dla tradycyjnych słodyczy. Naturalnie słodkie owoce, suszone przekąski czy produkty bogate w błonnik nie tylko pomagają ograniczyć nadmiar cukru w diecie, ale także wspierają organizm w codziennym funkcjonowaniu. Jednym z takich przykładów jest popularna w Polsce gruszka klapsa i nie tylko.

Gruszka klapsa. Pyszne źródło cennych składników

Gruszka klapsa, znana też jako faworytka, to jedna z najpopularniejszych odmian deserowych. Jej początki sięgają XIX wieku, kiedy została wyhodowana w Stanach Zjednoczonych i szybko zdobyła popularność również w Europie, w tym w Polsce.

Ma duże owoce o zielonkawo-żółtej skórce z rumieńcem i kremowym, soczystym miąższu dojrzewają już w sierpniu, a sezon trwa od sierpnia do września.

To owoc niskokaloryczny (100 g dostarcza jedynie 57-60 kcal), a jednocześnie bogaty w błonnik (ok. 2,7 g), który wspiera trawienie, obniża poziom cholesterolu i daje uczucie sytości. Klapsa zawiera witaminę C (4-7 mg), witaminy z grupy B, a także minerały: potas wapń i fosfor oraz miedź. Uzupełniają je antyoksydanty, takie jak luteina i zeaksantyna, chroniące wzrok i spowalniające procesy starzenia.

Dzięki naturalnej słodyczy świetnie zastępuje batoniki czy ciastka, sprawdzając się jako przekąska, dodatek do owsianki, jogurtu czy sałatek. Doskonale komponuje się też z serami pleśniowymi, orzechami i miodem, a po sezonie można zachować jej smak w formie dżemów, kompotów czy soków.

Daktyle. Słodka przekąska dostarcza energii

Daktyle od wieków uchodzą za naturalny "cukierek", a jednocześnie są źródłem wartości odżywczych. W 100 g znajduje się ok. 280 kcal (co jest stosunkowo dużo), głównie w postaci łatwo przyswajalnych cukrów prostych, które szybko dodają energii. Warto jednak pamiętać, że ze względu na wysoką kaloryczność osoby będące na redukcji powinny spożywać je z umiarem.

Świetnie sprawdzają się jako zdrowa alternatywa dla czekolady. Dostarczają także sporo błonnika, wspierającego prawidłowe trawienie, oraz ważnych minerałów, m.in. potasu regulującego ciśnienie krwi, magnezu wpływającego na układ nerwowy i żelaza zapobiegającego anemii.

Daktyle zawierają ponadto naturalne przeciwutleniacze, które wspierają odporność i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Można je jeść samodzielnie, nadziewać, dodawać do owsianki czy koktajli, a także wykorzystywać w fit deserach zamiast białego cukru.

Alternatywnie można rozważyć także figi, morele czy żurawinę, które dostarczają podobnej porcji naturalnej słodyczy i wartości odżywczych.

Ważny jest umiar i zmiana nawyków

Choć owoce i naturalne produkty świetnie sprawdzają się jako zdrowsza alternatywa dla słodyczy, warto pamiętać, że także one zawierają cukry proste i w nadmiarze mogą dostarczać sporo kalorii. Ważne jest więc zachowanie umiaru i traktowanie ich jako elementu zrównoważonej diety.

Równie istotna jest stopniowa zmiana nawyków. Zastąpienie słodyczy owocami czy orzechami powinno iść w parze z ogólną dbałością o różnorodny jadłospis, odpowiednią ilość warzyw, aktywność fizyczną i regularne posiłki.

