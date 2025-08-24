Makaron zazwyczaj kojarzy się z sycącym i wartościowym dodatkiem do posiłku, jednak jego kolor potrafi zdradzić znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać. To właśnie barwa bywa pierwszym sygnałem, czy mamy do czynienia z produktem wysokiej jakości, czy z makaronem powstałym z tańszych surowców.

Intensywnie jasnożółty kolor makaronu zwykle nie świadczy o jego jakości. To efekt użycia tańszej mąki i sztucznych dodatków, które mają sprawić, że produkt wygląda lepiej na półce. W praktyce taki makaron zawiera mniej wartości odżywczych, a zamiast dostarczać błonnika, potrafi obciążać żołądek.

Skąd bierze się kolor makaronu?

Najwyższej jakości makarony powstają z semoliny, czyli mąki z pszenicy durum. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez portal Top, charakteryzują się ziarnistą strukturą i szarawo-kremowym odcieniem. Po ugotowaniu zachowują sprężystość.

W przypadku tańszych makaronów producenci sięgają po zwykłą mąkę pszenną, często mocno oczyszczoną. Aby poprawić wygląd produktu, dodaje się barwniki i wzmacniacze, które nadają mu intensywnie jasnożółty, niemal jaskrawy kolor.

Jak podano w New York Post, według włoskiego kucharza Francesco Mattany, taki odcień zwykle jest skutkiem przemysłowego, szybkiego suszenia w wysokiej temperaturze, co obniża jakość makaronu.

Dlaczego jasnożółty makaron to zły wybór?

Słabej jakości makaron jest ubogi w błonnik, witaminy i minerały, a dodatkowo ma wysoki indeks glikemiczny. W praktyce oznacza to szybki wzrost poziomu cukru we krwi, a potem jego gwałtowny spadek. Efektem są senność, napady głodu i ochota na podjadanie, a to sprzyja przybieraniu na wadze.

Regularne sięganie po makaron o sztucznie podbitym kolorze może zwiększać ryzyko insulinooporności, nadwagi i problemów metabolicznych. Zamiast wspierać organizm, staje się więc obciążeniem dla układu trawiennego.

Jak wybrać odpowiedni makaron?

Podczas zakupów najważniejszy jest prosty skład. Dobry makaron powinien zawierać wyłącznie semolinę z pszenicy durum i wodę. To gwarancja jakości.

Warto zwrócić uwagę także na powierzchnię produktu. Jak podaje magazyn Food & Wine chropowata i matowa świadczy o formowaniu przez tradycyjne matryce z brązu, dzięki czemu makaron lepiej łączy się z sosem. Unikać należy natomiast makaronów gładkich i błyszczących, taki wygląd sugeruje szybszą i mniej staranną produkcję.

Warto zwrócić uwagę na kraj pochodzenia. Makarony włoskie mają zwykle lepszą jakość, bo tamtejsze przepisy dotyczące produkcji są bardziej rygorystyczne.

Coraz częściej na półkach można spotkać również makarony inne niż klasyczne pszenne. Te pełnoziarniste dłużej sycą i są dobrym źródłem błonnika, z kolei gryczane czy orkiszowe wyróżniają się charakterystycznym smakiem. W sklepach dostępne są także makarony z ciecierzycy, soczewicy albo groszku - to propozycja dla osób szukających bezglutenowych opcji.

