Ostatnie dni kalendarzowego lata zaskoczą. Najbliższy weekend będzie ostatnim tak ciepłym w tym roku. Możemy spodziewać się temperatur sięgających nawet 30 st. C. "To będzie jeden z najpóźniejszych upałów w historii" - czytamy na stronie twojapogoda.pl.

Jak informuje IMGW północna oraz częściowo wschodnia Europa jest pod wpływem niżów z rejonu Wysp Brytyjskich, Morza Norweskiego i zachodniej Rosji. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtuje wyż z centrum nad Bałkanami i Półwyspem Apenińskim. Polska stopniowo dostaje się w zasięg klina wspomnianego wyżu. Z zachodu i południowego zachodu napływa cieplejsze powietrze polarne morskie.

Przed nami ostatni w tym roku powiew gorącego powietrza - informuje z kolei twojapogoda.pl. W weekend możemy spodziewać się temperatur sięgających od 27 do 30 st. C. "To będzie jeden z najpóźniejszych upałów w historii, i zarazem ostatni w tym roku" - czytamy.

Pogoda. Prognoza na piątek

W piątek na południowym zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, postępującymi od zachodu i południa kraju. Miejscami, głównie na północy i wschodzie kraju, słabe opady deszczu, rano także mżawki.

Temperatura maksymalna od około 20 st. C na północy i w rejonach podgórskich Karpat, do 24 st. C w centrum i 26 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu także dość silny i w porywach do 55 km/h, na ogół zachodni.

W nocy na przeważającym obszarze zachmurzenie na ogół małe, tylko na północnym wschodzie okresami umiarkowane i duże i tam początkowo słabe opady deszczu. W południowej części kraju miejscami utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna od 12 st. C do 16 st. C, lokalnie na wybrzeżu do 17 st. C; chłodniej na Podhalu, około 10 st. C i lokalnie w kotlinach karpackich, około 5 st. C.

Prognoza pogody na weekend. Ostatnie dni lata zaskoczą

W sobotę zachmurzenie przeważnie małe, na południu okresami bezchmurnie. Rano na południu lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 26 st. C do 29 st. C, na południu, zachodzie oraz w centrum lokalnie 30 st. C; chłodniej nad morzem i w kotlinach karpackich, około 24 st. C. Wiatr słaby, na północy i południu chwilami umiarkowany i porywisty, w rejonach podgórskich także dość silny, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 65 km/h, południowy i południowo-zachodni.

Niedziela niemal w całym kraju będzie słoneczna i bardzo ciepła, jedynie po południu na krańcach zachodnich i nad morzem wzrost zachmurzenia i możliwy niewielki deszcz. Temperatura maksymalna od 22°C na północy kraju do 30°C w centrum i na południu. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, jedynie nad morzem w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.