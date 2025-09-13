Trzęsienie ziemi u wybrzeży Rosji. Służby ostrzegają przed Tsunami

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 odnotowano u wschodnich wybrzeży Kamczatki - podała Amerykańska Służba Geologiczna. Pierwsze odczyty wskazywały na mniejszą siłę wstrząsu. Wydane zostało ostrzeżenie przed tsunami. Nie ma informacji o poszkodowanych. Półwysep Kamczatka to terytorium Rosji położone na Dalekim Wschodzie.

Według Amerykańskiej Służby Geologicznej epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się na głębokości 39,5 km.

Niemieckie Centrum Badań Geologicznych (GFZ) wskazało, że magnituda wyniosła 7,1, natomiast amerykańskie służby określiły ją na 7,4.

Nie ma informacji o ofiarach ani osobach poszkodowanych.

Trzęsienie ziemi na Kamczatce. Ostrzeżenie przed tsunami

Pacyficzny System Ostrzegania przed Tsunami poinformował o zagrożeniu tsunami dla krajów leżących w basenie Oceanu Spokojnego i Karaibów. Po kilku godzinach alert wycofano.

Japońskie służby nie zdecydowały się na wydanie takiego ostrzeżenia.

Ostatnie poważne trzęsienie ziemi na Kamczatce odnotowano 30 lipca. Wówczas Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) przekazała, że miało ono magnitudę 8,7. Na Pacyfiku powstały fale o wysokości sięgającej czterech metrów, a miejscowa ludność zamieszkująca region została wezwana do pilnej ewakuacji przed nadejściem tsunami. Ostrzeżenia wydano także m.in. w Japonii, Kanadzie i na zachodnim brzegu USA.

Po tym trzęsieniu ziemi uaktywniło się siedem wulkanów. Instytut Wulkanologii i Sejsmologii Rosyjskiej Akademii Nauk przekazał, że są to szczyty: Bezimienny, Kambalnyj, Karymski, Kluczewski, Kraszeninnikowa, Mutnowski i Awaczyński. Trzy z nich były uśpione, a cztery sporadycznie wybuchały.