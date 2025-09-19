Polacy od lat chętnie wybierają Turcję, Grecję czy Egipt, jednak coraz wyraźniej do tego grona dołącza Tunezja. Ten śródziemnomorski kraj zyskuje taką popularność, że w niektórych miejscowościach turystycznych można już bez trudu natrafić na język polski.

Według danych tamtejszych władz w 2024 roku przybyło tu 320 tys. gości z Polski, czyli o ponad połowę więcej niż rok wcześniej. Dynamika wzrostu sprawia, że Tunezja wyrasta na jeden z najszybciej zyskujących popularność kierunków wśród polskich podróżnych.

Dżerba ulubionym miejscem Polaków

Z danych przekazanych przez Helmiego Hassine’a, szefa Narodowego Biura Turystyki Tunezji, wynika, że Polacy są drugą najliczniejszą grupą zagranicznych turystów (przed nimi są Francuzi).

Największym magnesem okazuje się Dżerba, wyspa położona na południu Tunezji. Dogodne połączenia lotnicze, rozbudowana baza hotelowa i wysoki standard resortów sprawiają, że właśnie to miejsce jest turystycznym numerem jeden. W internecie podróżni podkreślają nie tylko atrakcyjność plaż i spokojną atmosferę, ale także dobrą infrastrukturę i poczucie bezpieczeństwa.

Tunezja przyciąga jednak nie tylko wypoczynkiem nad morzem. W odległości kilkunastu kilometrów od Tunisu można zwiedzić ruiny starożytnej Kartaginy, a monumentalny amfiteatr w Al-Dżamm wciąż przypomina o czasach Imperium Rzymskiego. Popularnością cieszą się także wycieczki na Saharę i do berberyjskich wiosek, a islamskie dziedzictwo najlepiej poznawać w medynach Tunisu i Susy, pełnych meczetów i tradycyjnych bazarów.

Tunezja to gratka dla fanów wielkiego ekranu i smacznego jedzenia

Na południu kraju, w Matmacie i okolicach Ksar Hadada oraz w rejonie Tataouine, powstały kultowe scenografie do "Gwiezdnych wojen". Fani "Gladiatora" mogą rozpoznać amfiteatr w Al-Dżamm, a saharyjskie krajobrazy można zobaczyć również w takich produkcjach jak "Indiana Jones", "Angielski pacjent" czy "Żywot Briana".

Czy jest coś ciekawego dla miłośników orientalnej kuchni? Pewnie, że tak! Tunezja słynie z ostrej pasty harissa, wpisanej na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Na stołach króluje też kuskus, a także tradycyjny brik z tuńczykiem i jajkiem oraz pyszna mechouia. Stolica, Tunis, zyskuje też coraz większą sławę jako miasto street foodu, gdzie można spróbować takich specjałów jak fricassé, lablabi czy mlewi.

Podróż do Tunezji. Praktyczne informacje

Tunezja jest dobrze skomunikowana z Polską. W sezonie wakacyjnym dostępne są zarówno loty czarterowe, jak i rejsowe, m.in. z Warszawy, Katowic, Gdańska czy Poznania. Dzięki temu dotarcie do kurortów nie zajmuje wiele czasu. W turystycznych miejscowościach bez trudu można porozumieć się po francusku i angielsku, a coraz częściej także po polsku.

Przed wyjazdem trzeba zadbać o ważny paszport, ponieważ sam dowód osobisty nie uprawnia do wjazdu. Na miejscu najlepiej płacić kartą lub w dinarach, które są oficjalną walutą kraju.

A co jeśli nie Tunezja?

Jeśli ktoś szuka alternatywy, coraz więcej polskich turystów stawia na Albanię. Ten bałkański kraj przyciąga czystymi plażami, przejrzystą wodą oraz spokojniejszą atmosferą niż w zatłoczonych kurortach.

Prawdziwym magnesem jest Ksamil, nazywany czasem "bałkańskimi Malediwami", a także historyczne miasta - Gjirokastra i Berat, które zachwycają kamienną architekturą i wyjątkowym klimatem.

Na odwiedzających czeka również kuchnia. Prosta, ale niezwykle aromatyczna. Popularne są dania z grillowaną baraniną, byrek (placek nadziewany serem lub mięsem) oraz świeże owoce morza serwowane w nadmorskich tawernach. Nie brakuje też lokalnych win i mocnej raki, która często towarzyszy spotkaniom towarzyskim.

Podróż z Polski do Albanii nie stanowi dziś problemu. Bezpośrednie loty realizowane są m.in. z Warszawy, Katowic czy Gdańska do Tirany.

