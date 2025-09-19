Oprócz oczekiwanych przez seniorów trzynastych i czternastych emerytur pojawia się szansa na dodatkowy zastrzyk gotówki. Choć często się o tym zapomina, bonusowe świadczenia są przed wypłatą pomniejszane o składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy. Część tych potrąceń można jednak odzyskać po corocznym rozliczeniu z urzędem skarbowym.

ZUS wypłaca już czternastki, które trafiają do milionów emerytów i rencistów. Standardowa wysokość dodatku to 1878,91 zł brutto (równowartość minimalnej emerytury). Nie jest to jednak kwota netto, od dodatku odliczana jest składka zdrowotna i zaliczka na podatek, podobnie jak przy marcowej trzynastce. Te środki nie zawsze przepadają bezpowrotnie.

Zwrot podatku za czternastkę. W grę wchodzi kilkaset złotych

Zwrot potrąconego podatku jest możliwy po rozliczeniu PIT-u, pod warunkiem, że roczne dochody emeryta nie przekroczą 30 tys. zł. Kto nie odzyska nadpłaconych środków? Na zwrot nie mogą liczyć osoby, których miesięczna emerytura wynosi 2500 zł brutto lub więcej.

Natomiast już 2400 zł brutto uprawnia do zwrotu rzędu 426 zł, a świadczenie w wysokości 2000 zł brutto daje zwrot około 330 zł. Emeryci otrzymujący minimalną kwotę mogą spodziewać się zwrotu ok. 302 zł. Najczęściej są to kwoty rzędu 300-400 zł.

Niemniej beneficjenci będą musieli na te pieniądze nieco poczekać. Wynika to z faktu, że należności za nadpłacony podatek są regulowane przez Urząd Skarbowy dopiero po złożeniu PIT-u. Z uwagi na to, że deklaracje te pojawiają się w połowie lutego, a wypełniać je można do 30 kwietnia, niewykluczone, że te kilkaset złotych zostanie przekazanych dopiero wiosną 2026 r.

Istnieje jednak rozwiązanie, które przyspiesza cały proces. Chodzi o wysłanie wniosku EPD-21 o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 000 zł do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Taki ruch spowoduje, że wypłaty 13. i 14. emerytur z ZUS staną się wyższe i nie trzeba będzie oczekiwać na wyrównanie.

Trzynastka i czternastka 2026. Ogłoszono prawdopodobną kwotę

Osoby otrzymujące świadczenia w wysokości 2500 zł brutto nie odzyskają nadpłaconego podatku, ale mogą liczyć na pełne czternastki. Gorzej wypadają seniorzy z nieco wyższymi dochodami. Powyżej 2900 zł brutto miesięcznie czternastka jest odpowiednio pomniejszana. Przykładowo, emerytura w wysokości 4000 zł brutto oznacza wrześniowy bonus niższy aż o 1100 zł, czyli 778,91 zł brutto.

Jeśli po odliczeniach dodatkowa kwota jest niższa niż 50 zł, świadczenie nie przysługuje, a przy emeryturze wyższej niż 4728,91 zł brutto senior jest wykluczony z programu.

Warto dodać, że znana jest już rządowa propozycja dotycząca waloryzacji w 2026 r. Proponuje się podwyżki o 4,9 proc. Jeśli założenia te rzeczywiście wejdą w życie, minimalna emerytura wzrośnie do 1970,98 zł brutto. A to by oznaczało, że właśnie tyle wyniosą trzynastki i czternastki w przyszłym roku.

red. / polsatnews.pl