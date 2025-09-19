90 km/h na hulajnodze. Policyjny pościg za 15-latkiem

Policja z Koszalina zatrzymała 15-letniego kierowcę hulajnogi elektrycznej, który zignorował polecenia zatrzymania się i podjął próbę ucieczki. Podczas pościgu okazało się, że jego hulajnoga rozpędza się do 90 km/h. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego, który zdecyduje o konsekwencjach.

Policjanci z Koszalina zauważyli młodego chłopaka, który przewoził drugą osobę na hulajnodze elektrycznej i poruszał się wzdłuż przejścia dla pieszych. Zignorował sygnały dźwiękowe i świetlne radiowozu, a zamiast się zatrzymać, przyspieszył i podjął próbę ucieczki.

Koszalin. Nastolatek uciekał przed policją hulajnogą

W trakcie jazdy wjechał wprost na grupę pieszych, którzy musieli uciekać z chodnika, by uniknąć zderzenia. Ostatecznie ucieczka nastolatka zakończyła się niepowodzeniem - funkcjonariusze go zatrzymali.

Sprawcą zamieszania okazał się 15-letni mieszkaniec Koszalina. Towarzyszyła mu jego rówieśniczka.

"Podczas sprawdzenia hulajnogi funkcjonariusze ujawnili, że jej maksymalna prędkość wynosi… 90 km/h. To niemal tyle, ile samochód poruszający się drogą krajową!" - przekazała koszalińska policja w komunikacie.

Młody kierowca popełnił szereg wykroczeń: zignorował polecenia policji do zatrzymania, przejeżdżał przez przejście dla pieszych, przewoził pasażerkę w niedozwolony sposób, kierował pojazdem mechanicznym bez uprawnień oraz stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

15-latek trafi przed sąd. Policja apeluje

Sprawa została skierowana do sądu rodzinnego. Choć 15-latek nie podlega odpowiedzialności karnej jak osoba dorosła, sąd może zastosować środki wychowawcze.

Policja podkreśla w komunikacie, że to zdarzenie można traktować jako ostrzeżenie: "Hulajnoga elektryczna to nie zabawka - szczególnie taka, która osiąga prędkości porównywalne z motocyklem. Brak kasku, przewożenie pasażera i ucieczka przed policją mogły skończyć się tragedią" - przekazano.

Policja apeluje do rodziców, by zwracali większą uwagę na to, jak i czym poruszają się ich dzieci. Funkcjonariusze przypominają, że korzystanie z hulajnóg elektrycznych podlega ścisłym przepisom - można jeździć tylko po wyznaczonych drogach, a ich prędkość nie powinna przekraczać 20 km/h. Niepełnoletni powinni mieć kartę rowerową lub prawo jazdy niższych kategorii.