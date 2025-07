Tragiczny wypadek w powiecie żywieckim. Przypadkowi przejezdni zauważyli przy drodze nieprzytomnego 12-letniego chłopca, którego życia niestety nie udało się uratować. Obok niego leżała hulajnoga elektryczna. Policja apeluje do wszystkich świadków zdarzenia o pilny kontakt pod numer alarmowy.

W poniedziałek 21 lipca, o godz. 15:15 dyżurny Komisariatu Policji w Rajczy odebrał zgłoszenie o nieprzytomnym chłopcu, leżącym przy drodze wzdłuż trasy S1. Do tragicznego odkrycia doszło w miejscowości Szare (gm. Milówka), w powiecie żywieckim.

12-letnie dziecko znalezione przy drodze. W pobliżu hulajnoga elektryczna

Dziecko posiadało widoczne obrażenia głowy, natomiast w pobliżu leżała hulajnoga elektryczna - przekazała Policja Śląska w mediach społecznościowych. Zgłaszający niezwłocznie przystąpili do akcji ratunkowej, polegającej na standardowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Na miejsce zadysponowano policjantów i zespół ratownictwa medycznego, który mimo wszelkich starań nie zdołał uratować życia 12-latka.

"Zdarzenie to ponownie skupia uwagę na kwestii bezpieczeństwa użytkowników hulajnóg elektrycznych" - podkreśliła policja w komunikacie. Jednocześnie wystosowano apel do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje pomocne w sprawie. "Prosimy o kontakt z najbliższą jednostką policji lub pod numerem alarmowym 112" - dodano.

Policja podkreśla zagrożenie jazdą na hulajnogach

W ostatnim czasie liczba incydentów drogowych z udziałem osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych znacząco wzrosła. Na posiedzeniu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbyło się 14 lipca 2025 r., podjęto decyzję o wprowadzeniu obowiązku noszenia kasku podczas jazdy przez dzieci i młodzież do lat 16.

Jak informował w mediach społecznościowych minister infrastruktury Dariusz Klimczak - podczas posiedzenia wysłuchano przedstawicieli organizacji społecznych i ekspertów, którzy przekonywali, że takie zabezpieczenie głowy pozwala zmniejszyć ryzyko urazu nawet o 44 proc. Zwracał też uwagę, że "dane za pierwsze półrocze 2025 roku są zatrważające".

"W porównaniu do danych z tego samego okresu 2024 roku liczba wypadków z udziałem hulajnóg wzrosła o prawie 85 proc., a liczba osób rannych zwiększyła się o ponad 95 proc." - napisał.

Z kolei w niedawnej rozmowie z Polsat News koordynator SOR w Szpitalu Południowym w Warszawie dr Dawid Kacprzyk wspominał, że wypadki na hulajnodze coraz częściej wymagają pilnych interwencji medycznych.

- Ciężko ocenić, kiedy SOR-y nie są przepełnione. (...) W lato to niestety hulajnogi elektryczne. Odkąd one są, to bardzo, bardzo dużo pacjentów jest po złamaniach i innych urazach doznanych w wyniku tej jazdy - powiedział.