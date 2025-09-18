Na teren oczyszczalni w gminie Skała (woj. małopolskie) spadł dron. Jak przekazały władze samorządowe, na miejsce wezwano odpowiednie służby, które zajęły się sprawą. Okazało się, że był to tzw. dron rekreacyjny. W komunikacie zaznaczono, że oczyszczalnia należy do infrastruktury krytycznej i nie wolno nad nią latać.

Urząd Gminy Skała (woj. małopolskie) przekazał w czwartkowym komunikacie, że w środę na teren gminnej oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi spadł dron. Zaznaczono, że na miejsce zostały wezwane odpowiednie służby, które zajęły się sprawą.

"Ze wstępnych oględzin wynika, że był to tzw. dron rekreacyjny - służący głównie do zabawy i nauki latania" - dodano.

Gmina Skała. Dron na terenie gminnej oczyszczalni. Na miejsce wezwano służby

W komunikacie zaznaczono, że "latanie dronami nad infrastrukturą krytyczną znajdującą się na terenie gminy, taką jak: ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody czy obiekty energetyczne, jest zabronione i może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego".

Podkreślono, że korzystanie z drona nad tymi obiektami jest zabronione, ponieważ "mogą one być celami strategicznymi dla potencjalnych ataków". Gmina zaapelowała o rozwagę i przestrzeganie przepisów obowiązujących użytkowników dronów.

Dodatkowo zwrócono się do mieszkańców z prośbą, aby "w przypadku zauważenia czegoś niepokojącego lub podejrzanego, niezwłocznie zgłaszajcie takie sytuacje pod numer alarmowy 112".

To kolejny przypadek w ciągu ostatnich dni, kiedy dron pojawia w przestrzeni objętej zakazem lotów. W tym tygodniu obywatel Ukrainy, który wraz z Białorusinką wypuścił drona nad budynki rządowe przy ul. Parkowej i Belweder, usłyszał zarzut złamania prawa lotniczego.