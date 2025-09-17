Ukrainiec, który pilotował drona nad Belwederem, usłyszał zarzuty naruszenia przepisów o ruchu lotniczym. Został przekazany Straży Granicznej wraz z wnioskiem o deportację. Jego 17-letnia towarzyszka została przesłuchana w charakterze świadka i zwolniona do domu.

Do straży granicznej został skierowany wniosek o deportację Ukraińca, który pilotował dronem nad Belwederem. Wniosek kierowany jest na podstawie art. 302. ust. 1, Pkt 9 ustawy o cudzoziemcach, który mówi deportacji kiedy "wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej".

Warszawa. Dron nad Belwederem

Ukrainiec usłyszał także zarzuty naruszenia przepisów o ruchu lotniczym (art. 212), za co grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Dobrowolnie poddał się karze i zapłacił 4 tys. zł grzywny - 17 - latka została przesłuchana w charakterze świadka i została już zwolniona. Ukrainiec jest do dyspozycji służb - powiedział Polsat News mł. insp. Robert Szumiata, rzecznik Stołecznej Komendy Policji.

16 września w Warszawie doszło do niepokojącego incydentu. 21-letni Ukrainiec, legalnie przebywający w Polsce od ośmiu lat, wraz z 17-letnią Białorusinką, sterowali dronem nad Belwederem oraz pobliskimi budynkami rządowymi przy ulicy Parkowej. Lot odbył się wieczorem, około godziny 20:00, w strefie zakazu lotów dla bezzałogowych statków powietrznych.

Incydent został szybko zauważony przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (SOP), którzy zneutralizowali drona i zatrzymali parę w pobliskim parku. Początkowo premier Donald Tusk poinformował na platformie X o zatrzymaniu dwóch obywateli Białorusi.

Ostatecznie potwierdzono, że to Ukrainiec był operatorem drona, a Białorusinka jedynie mu towarzyszyła. Dron został zabezpieczony jako dowód, a służby, w tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), rozpoczęły dochodzenie w sprawie nagrań i intencji sprawców. Nie znaleziono dowodów na szpiegostwo czy zlecenie obcych służb. ABW wykluczyła powiązania z wrogimi podmiotami.

- Dementujemy pogłoski, że jest to jakaś zmasowana akcja szpiegowska. Na tym etapie tego nikt nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić. To są młodzi ludzie. Być może to wynikało z beztroski, być może z niewiedzy, być może chcieli zrobić jakiś film tutaj nad Łazienkami, tym bardziej, że byli w Parku Łazienkowskim - wyjaśniał Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych.