Pracownice na L4 przyłapane na weselu. Właściciel opublikował zdjęcie

Właściciel jednej wielkopolskich drukarni udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie dwóch swoich pracownic. Pochodziło ono ze ślubu jednej z nich. Wkrótce wyszło na jaw, iż uwiecznione na fotografii kobiety przebywały wówczas na zwolnieniu lekarskim. Przedsiębiorca, który pragnął napiętnować podwładne, sam stał się celem internautów.

"Wreszcie wiemy po co naszym pracownicom z działu obsługi było potrzebne długoterminowe L-4!!!, co zakłóciło pracę biura. Życzymy szczęścia w walce z ZUS za 'lewe' L-4" - to właśnie internetowy wpis opublikowany przez Drukarnię Welin ze Stęszewa wywołał w sieci żywą dyskusję i wzbudził kontrowersje.

Przedstawiciele firmy oprócz przytoczonego komentarza postanowili opublikować w mediach społecznościowych wizerunki swoich pracownic. Obie przebywające na L4 kobiety uczestniczyły w ceremonii zaślubin, jedna w roli panny młodej, a druga - jej druhny.

"Wojna" o zwolnienie. Głośny wpis wielkopolskiej drukarni

Upublicznienie prywatnych zdjęć obu podwładnych miało posłużyć kierownictwu stęszewskiej drukarni jako dowód na to, do czego pracownicy są w stanie wykorzystać swoje zwolnienia lekarskie.

Treść internetowego wpisu szybko wywołała jednak falę negatywnych komentarzy, a sam post wkrótce zniknął z oficjalnego profilu firmy.

Użytkownicy mediów społecznościowych zarzucili właścicielowi drukarni wykorzystanie wizerunku obu kobiet bez ich zgody. Komentujący stwierdzili, iż rozstrzyganie podobnych spraw na forum publicznym świadczy o braku profesjonalizmu ze strony kierownictwa firmy. Część osób biorących udział w internetowej dyskusji określiła zachowanie szefostwa "nękaniem pracowników".

"Jeżeli tak traktujecie swoich pracowników, to nie chce sprawdzać jak traktujecie klientów. W tym momencie pokazaliście jaka jesteście firmą oraz czego można się po was spodziewać" - czytamy w jednym z wpisów.

"Jakim trzeba być człowiekiem, żeby pisać takie posty o pracownikach" – podkreślił kolejny internauta.

Zwolnienie lekarskie. Kiedy może być cofnięte L4?

Internetowa burza przerodziła się w znacznie szerszą dyskusję na temat zwolnień lekarskich i ich konsekwencji zarówno dla polskich pracodawców, jak i ich pracowników. Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, osoby przebywające na zwolnieniu podlegają ewentualnym kontrolom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim, musi zatem uważać na to, jakie treści publikuje w tym czasie w swoich mediach społecznościowych. Wakacje, wyjazdy czy udział w różnego rodzaju publicznych wydarzeniach to częste dowody wskazujące na wykorzystywanie L4 do celów niezgodnych z zaleceniem lekarza.

Od stycznia 2025 roku pracownicy ZUS zyskali dodatkowe możliwości kontroli osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. Inspektorzy mogą m.in. bez zapowiedzi odwiedzić danego pracownika w domu czy kontrolować jego aktywność w mediach społecznościowych.