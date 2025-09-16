Portugalska plaża w Nazare została zamknięta przez skażenie wody ściekami. Władze nie wykluczają sabotażu - do zamknięcia z tego powodu doszło już po raz trzeci w tym roku.

Wcześniej do awarii systemu kanalizacji przy plaży doszło 1 i 13 sierpnia. Urząd miasta Nazare złożył wtedy zawiadomienia do prokuratury, w których opisano przyczyny problemu. Zdaniem władz, do awarii doprowadziło wrzucanie do sieci kanalizacyjnych ręczników, drutów, papierów i innych przedmiotów.

Plaża w Nazare zamknięta. To kolejna awaria

Po skażeniu 1 sierpnia, do szpitali i ośrodków zdrowia z objawami zatrucia pokarmowego trafiło łącznie 116 plażowiczów, w tym 73 dzieci. Burmistrz Nazare Manuel Sequeira przekazał w poniedziałek, że do skażenia doszło w niedzielę po południu.

W jednej ze studzienek nieopodal plaży pojawił się "problem techniczny". Wśród pojawiających się podejrzeń jest możliwość sabotażu. Burmistrz Sequeira przypomniał, że to popularne kąpielisko już dwukrotnie w tym sezonie wczasowym zamykało plażę z powodu skażenia wody. Służby pracują nad rozwiązaniem problemu.

Do innej awarii w tym portugalskim kurorcie doszło też 10 września. Zamknięto wtedy tymczasowo kolejkę linowo-terenową w związku z wypadkiem lizbońskiej kolejki Gloria, w której zginęło 16 pasażerów. Powodem zamknięcia była kontrola stanu bezpieczeństwa.

