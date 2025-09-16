Senator Wadim Tyszkiewicz ogłosił powstanie partii Nowa Polska. Podczas wtorkowej konferencji prasowej przekazał, że jest to ugrupowanie ludzi, "którym chce się chcieć". - Wyobraziliśmy sobie lepszą Polskę (...) bez dzielenia na lepszy czy gorszy sort - podkreślił.

Konferencja Andrzeja Dziuby, Zygmunta Frankiewicza i Wadima Tyszkiewicza została zwołana w sprawie powstania nowej partii. Członków założycieli wsparli swoją obecnością burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska, prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski oraz inni samorządowcy.

- My, stojący tutaj, wyobraziliśmy sobie tę nową lepszą Polskę, która rozwija się bez podziałów, bez dzielenia na lepszy czy gorszy sort. Skupiającą ludzi, którym chce się chcieć, którzy mają doświadczenie, mają wiedzę i chcą tę Polskę zmieniać na lepsze - powiedział na wstępie senator Tyszkiewicz.

Nowa Polska dla gospodarki i samorządów. Z kim partia wystartuje w wyborach?

Pytany o program partii i główne obszary jej działalności wskazał gospodarkę i samorządność. - Twierdzimy, że samorząd i gospodarka są ze sobą ściśle powiązane. Sukces samorządu zależy od sukcesu gospodarczego - wyjaśnił.

- Będziemy rozmawiać, będziemy słuchać przedsiębiorców, dlatego że - jak wspomniałem - losy Polski zależą przede wszystkim od rozwoju gospodarczego - dodał.

Mówiąc zaś o tym, z kim partia Nowa Polska wystartuje w wyborach, senator podkreślił, że na przemyślenie tego jest jeszcze dużo czasu. - Jesteśmy otwarci na współpracę. Wykluczamy współpracę z partiami skrajnymi, z populistami, którzy chcieliby zabrać bogatym, a rozdać biednym, albo tymi, którzy sieją nienawiść i hejt, budując na tym swoje zasięgi, swoją popularność - oświadczył Wadim Tyszkiewicz.

Partia Wadima Tyszkiewicza. "Chce unikać sporów ideologicznych"

Wadim Tyszkiewicz o powstaniu nowej partii mówił m.in. na początku lipca w "Gościu Wydarzeń" Polsat News. Senator i były prezydent Nowej Soli przekonywał wówczas, że jego "środowisko ludzi, którym zależy na Polsce, jeszcze podejmie tę próbę, żeby stworzyć alternatywę" dla - jak określił - "brunatnej koalicji".

- Jestem przerażony perspektywą, która może się wydarzyć koalicji PiS-u, Konfederacji i Brauna, która może zdobyć większość konstytucyjną i wtedy skończy się złoty wiek Polski - wyjaśniał.

Podkreślał przy tym, że jego partia będzie unikała sporów ideologicznych, ponieważ "każdy ma prawo do wyboru swoich poglądów". - My chcemy przede wszystkim oprzeć się na gospodarce i na samorządzie - dodał. Senator przekazał też, że ma ambicje, aby zaproponować Polakom "coś, co zmieni trochę losy kraju".

Program nowej partii. Do kogo jest skierowany?

Z kolei we wrześniu dla PAP Wadim Tyszkiewicz skomentował, że w skład nowej partii wejdą doświadczeni samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy oraz obywatele, którym dobro kraju leży na sercu. Jej program skierowany jest m.in. do zawiedzionych wyborców, którzy nie chcą brać udziału w wyborach.

- Wielu wyborców jest zniechęconych polską polityką i się poddają, co powoduje, że zyskują na tym głównie partie opozycyjne, które prą do przejęcia władzy - powiedział, precyzując, że ma na myśli wymieniane już wcześniej PiS, Konfederację i partię Grzegorz Brauna.

Senator tłumaczył, że zakłada "partię środka" o poglądach konserwatywno-liberalnych, bez jednego lidera. - Do tej pory mieliśmy tylko partie liderskie. Członkowie naszej nowej partii i obywatele mają wskazać lidera w późniejszym czasie - powiedział Tyszkiewicz.