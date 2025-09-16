Nawrocki w wywiadzie dla niemieckich mediów. "Sprawa nie jest zamknięta"

Karol Nawrocki w wywiadzie dla gazety "Bild" stwierdził, że w zakresie bezpieczeństwa Europa "powinna mówić jednym głosem". - Musimy zrobić wszystko, żeby być przygotowanymi do wojny - podkreślił przed spotkaniem z niemieckimi liderami w Berlinie. Wspomniał przy tym, że sprawa reparacji dla Polski po drugiej wojnie światowej wciąż nie jest zamknięta.

- Nie mamy żadnych wątpliwości, że był to atak sterowany bezpośrednio z Moskwy. Ten rodzaj ataku pokazał, do czego zdolny jest Władimir Putin - powiedział Karol Nawrocki, odnosząc się do niedawnego wtargnięcia dronów w polską przestrzeń powietrzną. Redakcja "Bilda" opublikowała w poniedziałek wieczorem omówienie wideo-wywiadu z polskim prezydentem.

We wtorek prezydent Polski składa wizytę w Berlinie, gdzie spotka się z prezydentem Frankiem Walterem Steinmeierem oraz kanclerzem Friedrichem Merzem.

- Musimy zrobić wszystko, żeby być przygotowanymi do wojny, ponieważ tylko wtedy będzie pokój - powiedział Nawrocki w rozmowie z dziennikarzami.

Karol Nawrocki w Berlinie. Jednym z tematów: Rosja

Polski lider poparł propozycję prezydenta USA Donalda Trumpa, który wezwał kraje NATO do całkowitej rezygnacji z importu rosyjskiej ropy. - Wszystkie kraje, które pragną pokoju i wolności, powinny zrezygnować z subwencjonowania Federacji Rosyjskiej - przekonywał. - Powinniśmy izolować Rosję - dodał, zaznaczając, że Polska nie importuje rosyjskiej ropy.

Nawrocki zauważył przy tym, że Niemcy i inne zachodnie kraje prowadziły interesy z Rosją, umożliwiając jej finansowo i gospodarczo ataki na Ukrainę. Podkreślił, że nadal wierzy w sukces planu pokojowego amerykańskiego prezydenta. Trump jest - jak stwierdził - "jedynym przywódcą wolnego świata" zdolnym do prowadzenia takich negocjacji.

- Tylko sankcje i tylko Donald Trump jako prezydent USA może wywrzeć presję na Putina, żeby zakończył wojnę i zachował terytorialną integralność Ukrainy - ocenił prezydent Polski. Zdaniem Karola Nawrockiego Europa powinna wspierać Trumpa w tych wysiłkach. - W zakresie bezpieczeństwa powinniśmy mówić jednym głosem - zauważył.

Reparacje wojenne to temat niezamknięty. Nawrocki chce "konstruktywnej debaty"

Pytany o to, czy zamierza podczas wizyty w Berlinie podnieść temat reparacji wojennych, Nawrocki wskazał na raport opracowany przez zespół parlamentarny, który oszacował wysokość odszkodowań za straty wojenne na 6,2 bln zł. - Ta liczba jest dla nas punktem odniesienia - powiedział prezydent.

Nawrocki zaznaczył, że "ten temat jest niezwykle ważny dla Polaków", dlatego powinna odbyć się wokół niego "konstruktywna debata" między Polską a Niemcami.

- Uznaję, że reparacje są ważne i dla Polski, i dla naszych partnerów, dla Niemiec, żeby tę sprawę zakończyć - podsumował, podkreślając, że wbrew stanowisku niemieckiego rządu kwestia reparacji nie jest prawnie zamknięta.

Nawrocki wspomniał stanowisko polskiego Sejmu ws. reparacji

W przyjętej 14 września 2022 r. uchwale posłowie wszystkich klubów w Sejmie stwierdzili, że Polska nigdy nie otrzymała odszkodowania za straty spowodowane przez państwo niemieckie w wyniku agresji na Polskę i okupacji w latach 1939-1945 ani zadośćuczynienia za krzywdy jej obywateli. Sejm wezwał rząd Niemiec do przyjęcia politycznej, historycznej, prawnej i finansowej odpowiedzialności za skutki wojny rozpętanej przez III Rzeszę Niemiecką.

Odnosząc się do negatywnych skutków zamknięcia granic, Nawrocki podkreślił, że Polska uniknęła błędów w polityce migracyjnej, które popełniły Niemcy i inne kraje zachodnie. Zaznaczył, że Polska nie chce ponosić odpowiedzialności za te błędy. Zamknięcie granicy spowodowało zakłócenia w funkcjonowaniu strefy Schengen, wskutek czego ucierpieli polscy przedsiębiorcy oraz mieszkańcy nadgranicznych regionów - podaje PAP.