"Franz Kafka" w reżyserii Agnieszki Holland został polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Decyzję Komisji Oscarowej obradującej pod przewodnictwem producentki Ewy Puszczyńskiej ogłoszono w poniedziałek w Warszawie.

- Kafka jest dla mnie bardzo ważny i do Kafki mam stosunek bardzo osobisty. Kiedyś powiedziałam, że czuję, jakby był moim młodszym bratem, którym powinnam się zaopiekować - powiedziała PAP Life Agnieszka Holland.

Polski kandydat do Oscara. Wybrano film Agnieszki Holland

Jak zapewniają twórcy produkcji, „Franz Kafka” jest nie tylko portretem literackiej ikony XX wieku, która inspiruje artystów i fascynuje kolejne pokolenia, ale także opowieścią o wrażliwcu, którego lęki i dylematy mocno rezonują z dzisiejszym młodym pokoleniem.

W roli Kafki występuje niemiecki aktor Idan Weiss. Scenariusz nowego projektu Agnieszki Holland napisał Marek Epstein, który współpracował już z nią m.in. przy również opartym na motywach prawdziwej historii "Szarlatanie". W pozostałych rolach we "Franzu Kafce" występują: Carol Schuler, Gesa Shermuly, Sebastian Schwarz, Peter Kurth, Sandra Korzeniak, Katharina Stark oraz Jenovefa Bokova.

Polskiego kandydata do Oscara wyłoniła komisja w składzie: producentka Ewa Puszczyńska (przewodnicząca), scenarzystka Agatha Dominik, dyrektorka PISF Kamila Dorbach, reżyser Bartosz Konopka, reżyserka i scenarzystka Joanna Kos-Krauze, pianistka i kompozytorka Hanna Raniszewska, dziennikarz filmowy Krzysztof Spór, producent Krzysztof Terej oraz dziennikarka filmowa, dyrektorka artystyczna festiwalu Dwa Brzegi Grażyna Torbicka.

Po konsultacjach z Amerykańską Akademią Filmową zaakceptowana w pierwotnym składzie gremium scenografka Katarzyna Sobańska została wyłączona z obrad z powodu zaangażowania w jeden ze zgłoszonych tytułów.

98. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca 2026 r.

24 października "Franz Kafka" trafi do kin w całym kraju.