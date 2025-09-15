Alarm w Polsce, w przypadku wystąpienia zagrożeń różnego rodzaju, ogłaszany jest sygnałem dźwiękowym. Z kolei komunikaty w mediach to już konkretne ostrzeżenia. Wyjaśniamy, jak je rozpoznać i jak się do nich stosować.

W związku z ostatnimi wydarzeniami - w tym głównie z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej - pojawiły się wątpliwości, jak i kiedy reagować na komunikaty służb.

Problem z odpowiedzią na pytanie o sygnały alarmowe w Polsce mieli nawet politycy, których przepytał Polsat News. Wszystko po wypowiedzi byłego szefa MSWiA i MON Mariusza Błaszczaka, która padła w poniedziałek w programie "Graffiti".

Dlaczego wyją syreny? Alarm w Polsce

Alarm ogłaszany jest trzyminutowym sygnałem modulowanym. Odwołuje go trzyminutowy sygnał ciągły. Należy więc zwracać uwagę na to, czy dźwięk słabnie i wzmaga się na przemian. Warto następnie sprawdzać przekazy medialne, w tym zwłaszcza w kanałach działających całodobowo.

Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, sygnały alarmowe i ostrzegawcze przekazywane są przez syreny alarmowe, z których część może nadawać także komunikaty głosowe, np. "Uwaga", oraz przez środki masowego przekazu, takie jak radio i telewizję, a coraz częściej także portale internetowe.

Część gmin wykorzystuje ponadto wiadomości tekstowe SMS, megafony oraz powiadomienia "od domu do domu", czyli osobiste informowanie mieszkańców przez np. urzędnika o potencjalnym zagrożeniu.

Ostrzeżenie przed zagrożeniem. Rodzaje sygnałów alarmowych

Ostrzeżenia przekazywane są w przypadku, kiedy istnieje ryzyko wystąpienia zagrożeń. Oprócz sygnału akustycznego - jak wyjaśnia MSWiA - powinna pojawić się w środkach masowego przekazu powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: "Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm..."

W przypadku nadania przekazu podaje się m.in. przyczynę alarmu i jego rodzaj, a także obszar, na którym obowiązuje. Wyświetlony zostaje także sygnał wizualny - znak żółty w kształcie trójkąta, a rzadziej inne figury geometryczne. Wśród rodzajów alarmów są m.in. te informujące o ryzyku klęski żywiołowej, skażeniu terenu i konfliktach zbrojnych.

Syreny wykorzystywane są również w ćwiczeniach przeprowadzanych przez wojewodów. Informacja o takim ćwiczeniu przekazywana jest przez wojewodów do mediów co najmniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia.

Co zrobić, gdy wyją syreny? Zachowanie w przypadku ogłoszenia alarmu

MSWiA wskazało, co należy zrobić w przypadku usłyszenia alarmu. Są to cztery główne kroki, niezbędne do zwiększenia bezpieczeństwa własnego i innych:

jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację , słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami,

, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami, sprawdź miejsca pobytu domowników i osób z najbliższego otoczenia , poinformuj ich o niebezpieczeństwie,

, poinformuj ich o niebezpieczeństwie, gdy jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się ,

, nie wpadaj w panikę, dawaj przykład rozumnych zachowań.

W zależności od rodzaju alarmu, może być konieczne udanie się do wyznaczonego schronienia, udanie się do punktów zbiorczych lub zastosowanie innych zaleceń. Informację o tym przekazują lokalne władze w komunikatach.