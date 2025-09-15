Jak rozpoznać sygnał alarmowy? Rodzaje ostrzeżeń w Polsce
Alarm w Polsce, w przypadku wystąpienia zagrożeń różnego rodzaju, ogłaszany jest sygnałem dźwiękowym. Z kolei komunikaty w mediach to już konkretne ostrzeżenia. Wyjaśniamy, jak je rozpoznać i jak się do nich stosować.
- Alarm ogłaszany jest trzyminutowym sygnałem modulowanym, odwoływany ciągłym sygnałem.
- Sygnały alarmowe powinny być przekazywane przez radio i telewizję. Alarm o zagrożeniu poprzedza trzykrotna zapowiedź słowna: "Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm...".
- Syreny wykorzystywane są również podczas ćwiczeń, o których informuje się media z co najmniej dobowym wyprzedzeniem.
- MSWiA określiło cztery kroki, jakie należy wykonać, by zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
W związku z ostatnimi wydarzeniami - w tym głównie z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej - pojawiły się wątpliwości, jak i kiedy reagować na komunikaty służb.
Dlaczego wyją syreny? Alarm w Polsce
Alarm ogłaszany jest trzyminutowym sygnałem modulowanym. Odwołuje go trzyminutowy sygnał ciągły. Należy więc zwracać uwagę na to, czy dźwięk słabnie i wzmaga się na przemian. Warto następnie sprawdzać przekazy medialne, w tym zwłaszcza w kanałach działających całodobowo.
Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, sygnały alarmowe i ostrzegawcze przekazywane są przez syreny alarmowe, z których część może nadawać także komunikaty głosowe, np. "Uwaga", oraz przez środki masowego przekazu, takie jak radio i telewizję, a coraz częściej także portale internetowe.
Część gmin wykorzystuje ponadto wiadomości tekstowe SMS, megafony oraz powiadomienia "od domu do domu", czyli osobiste informowanie mieszkańców przez np. urzędnika o potencjalnym zagrożeniu.
Ostrzeżenie przed zagrożeniem. Rodzaje sygnałów alarmowych
Ostrzeżenia przekazywane są w przypadku, kiedy istnieje ryzyko wystąpienia zagrożeń. Oprócz sygnału akustycznego - jak wyjaśnia MSWiA - powinna pojawić się w środkach masowego przekazu powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: "Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm..."
W przypadku nadania przekazu podaje się m.in. przyczynę alarmu i jego rodzaj, a także obszar, na którym obowiązuje. Wyświetlony zostaje także sygnał wizualny - znak żółty w kształcie trójkąta, a rzadziej inne figury geometryczne. Wśród rodzajów alarmów są m.in. te informujące o ryzyku klęski żywiołowej, skażeniu terenu i konfliktach zbrojnych.
Syreny wykorzystywane są również w ćwiczeniach przeprowadzanych przez wojewodów. Informacja o takim ćwiczeniu przekazywana jest przez wojewodów do mediów co najmniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia.
Co zrobić, gdy wyją syreny? Zachowanie w przypadku ogłoszenia alarmu
MSWiA wskazało, co należy zrobić w przypadku usłyszenia alarmu. Są to cztery główne kroki, niezbędne do zwiększenia bezpieczeństwa własnego i innych:
- jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami,
- sprawdź miejsca pobytu domowników i osób z najbliższego otoczenia, poinformuj ich o niebezpieczeństwie,
- gdy jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się,
- nie wpadaj w panikę, dawaj przykład rozumnych zachowań.
W zależności od rodzaju alarmu, może być konieczne udanie się do wyznaczonego schronienia, udanie się do punktów zbiorczych lub zastosowanie innych zaleceń. Informację o tym przekazują lokalne władze w komunikatach.