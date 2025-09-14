Samolot wypadł z pasa na lotnisku w Balicach. Trwa akcja służb

Na lotnisku w krakowskich Balicach samolot linii Enter Air podczas lądowania wypadł z pasa - potwierdziło Polsat News biuro prasowe lotniska. Trwa akcja służb. Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem jest zamknięta.

Do zdarzenia doszło przed godz. 14 na lotnisku w podkrakowskich Balicach.

Kraków-Balice. Samolot Enter Air wypadł z pasa

Samolot linii Enter Air wystartował z tureckiej Antalyi po godz. 12 (11 czasu polskiego). Podczas lądowania po godz. 13:30 maszyna wypadła z pasa.

Na lotnisku trwa obecnie akcja służb i ewakuacja pasażerów. Na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych.

ZOBACZ: Lądujące samoloty niszczą dachy. Lotnisko umywa ręce

Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Balicach została zamknięta, a loty wstrzymane.

Jako pierwszy informację o wypadku podał RMF FM.