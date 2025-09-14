Samolot wypadł z pasa na lotnisku w Balicach. Trwa akcja służb
Na lotnisku w krakowskich Balicach samolot linii Enter Air podczas lądowania wypadł z pasa - potwierdziło Polsat News biuro prasowe lotniska. Trwa akcja służb. Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem jest zamknięta.
Do zdarzenia doszło przed godz. 14 na lotnisku w podkrakowskich Balicach.
Kraków-Balice. Samolot Enter Air wypadł z pasa
Samolot linii Enter Air wystartował z tureckiej Antalyi po godz. 12 (11 czasu polskiego). Podczas lądowania po godz. 13:30 maszyna wypadła z pasa.
Na lotnisku trwa obecnie akcja służb i ewakuacja pasażerów. Na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych.
Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Balicach została zamknięta, a loty wstrzymane.
Jako pierwszy informację o wypadku podał RMF FM.