Samolot wypadł z pasa na lotnisku w Balicach. Trwa akcja służb

Polska
Na lotnisku w krakowskich Balicach samolot linii Enter Air podczas lądowania wypadł z pasa - potwierdziło Polsat News biuro prasowe lotniska. Trwa akcja służb. Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem jest zamknięta.

Do zdarzenia doszło przed godz. 14 na lotnisku w podkrakowskich Balicach. 

Kraków-Balice. Samolot Enter Air wypadł z pasa

Samolot linii Enter Air wystartował z tureckiej Antalyi po godz. 12 (11 czasu polskiego). Podczas lądowania po godz. 13:30 maszyna wypadła z pasa.

 

Na lotnisku trwa obecnie akcja służb i ewakuacja pasażerów. Na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych. 

 

Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Balicach została zamknięta, a loty wstrzymane. 

 

Jako pierwszy informację o wypadku podał RMF FM.

Paulina Godlewska / polsatnews.pl
