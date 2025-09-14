Więcej wojsk NATO w Polsce. Prezydent podpisał postanowienie
Do Polski wkrótce dotrą kolejne siły Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o wyrażeniu zgody na pobyt na terytorium RP komponentu wojsk NATO jako wzmocnienie RP w ramach operacji "Wschodnia Straż". Ruch Brukseli jest podyktowany kolejnymi incydentami z rosyjskimi dronami naruszającymi przestrzeń powietrznych krajów stowarzyszonych.
W ramach wzmocnienia pozycji wschodniej flanki NATO, do Polski trafi wsparcie wojskowe z pozostałych państw sojuszniczych. NATO już teraz mobilizuje środki z kilku krajów, by wspomóc Polskę w obronie przeciwlotniczej, systemach powietrznych i lądowych.
Operacja "Eastern Sentry". Prezydent podpisał porozumienie z NATO
Jak poinformowało w oficjalnym oświadczeniu Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, prezydent RP Karol Nawrocki w niedzielę wyraził zgodę na pobyt obcych wojsk na terenie Polski w ramach kontynuowania międzynarodowej współpracy z państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Postanowienie prezydenta ma charakter niejawny.
Szef MON o współpracy z NATO. "Jedna z największych operacji"
Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie operacji "Wschodnia Straż" dla bezpieczeństwa Polski i określił ją jako jeden z najważniejszych manewrów w historii NATO.
- NATO daje twardą, jasną odpowiedź. Wschodnia Straż jest odpowiedzią jasną, zdecydowaną. (...) To jest bardzo poważna, chyba jedna z największych operacji w historii NATO - stwierdził polityk.
ZOBACZ: Samolot wypadł z pasa na lotnisku w Balicach. Trwa akcja służb
Jak wspominał podczas zorganizowanej w sobotę konferencji prasowej, operacja "Wschodnia Straż" wzmocni polską obronność w wielu aspektach.
- Ona jest nie tylko przeciwdronowa, ale obrona powietrzna dotyczy rakiet, dotyczy lotnictwa, dotyczy wszystkich rodzajów zagrożeń, które się mogą pojawić - mówił Kosiniak-Kamysz.
Decyzja NATO o uruchomieniu operacji "Eastern Sentry" zapadła po wtargnięciu rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną oraz po posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej, zwołanym na wniosek Polski w trybie artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego.Czytaj więcej