Więcej wojsk NATO w Polsce. Prezydent podpisał postanowienie

Polska
PAP/Jakub Kaczmarczyk
NATO wysyła dodatkowe siły do Polski. Jest podpis prezydenta Karola Nawrockiego

Do Polski wkrótce dotrą kolejne siły Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o wyrażeniu zgody na pobyt na terytorium RP komponentu wojsk NATO jako wzmocnienie RP w ramach operacji "Wschodnia Straż". Ruch Brukseli jest podyktowany kolejnymi incydentami z rosyjskimi dronami naruszającymi przestrzeń powietrznych krajów stowarzyszonych.

W ramach wzmocnienia pozycji wschodniej flanki NATO, do Polski trafi wsparcie wojskowe z pozostałych państw sojuszniczych. NATO już teraz mobilizuje środki z kilku krajów, by wspomóc Polskę w obronie przeciwlotniczej, systemach powietrznych i lądowych. 

Operacja "Eastern Sentry". Prezydent podpisał porozumienie z NATO

Jak poinformowało w oficjalnym oświadczeniu Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, prezydent RP Karol Nawrocki w niedzielę wyraził zgodę na pobyt obcych wojsk na terenie Polski w ramach kontynuowania międzynarodowej współpracy z państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego.

 

Postanowienie prezydenta ma charakter niejawny

 

Szef MON o współpracy z NATO. "Jedna z największych operacji"

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie operacji "Wschodnia Straż" dla bezpieczeństwa Polski i określił ją jako jeden z najważniejszych manewrów w historii NATO.

 

- NATO daje twardą, jasną odpowiedź. Wschodnia Straż jest odpowiedzią jasną, zdecydowaną. (...) To jest bardzo poważna, chyba jedna z największych operacji w historii NATO - stwierdził polityk. 

 

Jak wspominał podczas zorganizowanej w sobotę konferencji prasowej, operacja "Wschodnia Straż" wzmocni polską obronność w wielu aspektach. 


- Ona jest nie tylko przeciwdronowa, ale obrona powietrzna dotyczy rakiet, dotyczy lotnictwa, dotyczy wszystkich rodzajów zagrożeń, które się mogą pojawić - mówił Kosiniak-Kamysz.

 

Decyzja NATO o uruchomieniu operacji "Eastern Sentry" zapadła po wtargnięciu rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną oraz po posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej, zwołanym na wniosek Polski w trybie artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego.

WIDEO: Polska powinna przyjąć propozycję Zełenskiego? "Jesteśmy dzisiaj w dużej mierze bezbronni"
Maria Kosiarz / polsatnews.pl
