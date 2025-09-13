Weekend pod znakiem ulew. Alerty dla kilku województw

Silne opady deszczu i porywisty wiatr - taka pogoda w sobotę ma się utrzymać przynajmniej do wczesnych godzin wieczornych. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla części województw, w tym centralnej Polski. Synoptycy przewidują również ryzyko gwałtownych wzrostów stanów wody.

W sobotę rano IMGW wydał ostrzeżenia dla rejonów od Suwałk po Zakopane. Ostrzeżenia przed burzami będą dotyczyły zachodniej części województwa podlaskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, na południu Mazowsza oraz w województwie śląskim.

Będą im towarzyszyły silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm, a także porywy wiatru do 65 km/h i mały grad. Alert obowiązuje od godz. 12:00 do godz. 23:00, jednak IMGW na bieżąco monitoruje sytuację i aktualizuje swoje zalecenia.

Prognoza pogody na sobotę. Ulewy i burze

Natomiast ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami będą obowiązywały w województwie warmińsko-mazurskim, łódzkim, w północnej części woj. mazowieckiego, wschodnich krańcach pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz opolskiego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje na tych terenach opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Ich suma może wynieść od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Opadom będą towarzyszyły również burze z porywami wiatru do 65 km/h.

Czas trwania tych ostrzeżeń jest przewidziany od soboty od godz. 9:00 do niedzieli do godz. 2:00.

🌤️ Sobota z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Na SE więcej słońca ☀️, od Śląska po Warmię i Mazury burze ⛈️ z opadami 10-25 mm i wiatrem do 65 km/h 💨. Temp. 15-24°C, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce. #pogoda #sobota pic.twitter.com/Qel8IyEvd6 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 13, 2025

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Możliwe gwałtowne wezbrania

IMGW ostrzegł też przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na rzekach Wkra i Mławka. Alert w tym przypadku obowiązuje do godz. 15:00 w sobotę.

Kolejne ostrzeżenie dotyczy natomiast gwałtownych wzrostów stanów wody w powiatach na północ i południe od Krakowa. Tam niebezpieczna sytuacja - jak przewidują synoptycy - ma utrzymać się do godz. 16:00.