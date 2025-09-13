Polski biskup rezygnuje. Papież wskazał następcę

Biskup Jacek Jezierski zrezygnował z kierowania diecezją elbląską. Decyzją papieża Leona XIV, który przystał na krok duchownego, jego miejsce zajmie bp Wojciech Skibicki, dotychczasowy biskup pomocniczy.

Komunikat w tej sprawie przekazała Nuncjatura Apostolska w Polsce: "Ojciec Święty Leon XIV przyjął rezygnację biskupa Jacka Jezierskiego z posługi biskupa elbląskiego" - podał nuncjusz Antonio Guido Filipazzi.

W komunikacie przekazano, że biskup Jezierski przechodzi na emeryturę. Hierarcha ukończył 75 lat w grudniu ubiegłego roku.

Biskup Jacek Jezierski zrezygnował. Zastąpi go bp Wojciech Skibicki

Bp Jacek Jezierski urodził się 23 grudnia 1949 roku, a święcenia biskupie przyjął 5 marca 1994 roku. Przyjętą przez niego dewizą było: Veritas Christi liberat (Prawda Chrystusa wyzwala).

Od 2014 roku Jezierski był biskupem elbląskim. "Jest teologiem dogmatykiem, specjalizuje się w historii teologii i ekumenizmie. Opublikował wiele artykułów, wyjaśniając m.in. niektóre z kwestii teologicznych w perspektywie dialogu ekumenicznego. Jest znawcą osoby oraz myśli sługi Bożego kard. Stanisława Hozjusza - biskupa warmińskiego" - napisano w nocie biograficznej na stronie elbląskiej diecezji.

Kim jest bp Wojciech Skibicki?

Natomiast dotychczasowy biskup pomocniczy tejże diecezji Wojciech Skibicki, który został mianowany na miejsce swojego poprzednika, to 55-letni duchowny, pochodzący ze Skrwilna. Ukończył m.in. studia teologiczne w seminariach duchownych w Olsztynie i Elblągu.

6 kwietnia 2019 roku przyjął święcenia biskupie z rąk bp. Jacka Jezierskiego.

Zarząd nad diecezją biskup Nnminat przejmie w dniu 17 października, a 18 października odbędzie uroczysty ingres do katedry św. Mikołaja w Elblągu.