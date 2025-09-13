"Trzeba się z nimi zmierzyć". Papież zaapelował do nowych biskupów

Papież Leon XIV zaapelował do biskupów, aby byli "stanowczy i zdecydowani" w konfrontacjach z przypadkami nadużyć w Kościele. Ojciec Święty na spotkaniu z 200 nowymi biskupami podkreślił, że zarzuty "nie mogą być chowane do szuflady".

Papież Leon XIV przekazał instrukcje przede wszystkim biskupom najmłodszym stażem, którzy zostali mianowaniu w ciągu ostatniego roku.

Jak podkreśliła agencja Reutera, cytując apel papieża, skandale związane z niewłaściwymi postawami duchownych dotknęły Kościół w różnych miejscach na świecie. Przypadki z ostatnich dziesięcioleci osłabiły jego pozycję jako źródła moralności. Toczono także liczne spory sądowe, w wyniku czego część biskupów została pozbawiona stanowiska.

Apel papieża do biskupów. Watykan ujawnił szczegóły

- (Zarzuty) nie mogą być chowane do szuflady - pouczył Leon XIV. Papież, za zamkniętymi drzwiami, spotkał się z około 200 biskupami, którzy w ostatnim roku zostali wyznaczeni do kierowania diecezjami na całym świecie.

ZOBACZ: Karol Nawrocki zaprosił papieża do Polski. Prezydent wskazuje możliwą datę

Ojciec Święty dodał, że z oskarżeniami "trzeba się zmierzyć z poczuciem miłosierdzia i prawdziwej sprawiedliwości wobec ofiar i wobec oskarżonych". Wcześniej następca papieża Franciszka nakazał biskupom, aby byli "stanowczy i zdecydowani" w konfrontacjach z przypadkami nadużyć w Kościele.

Leon XIV: Nie wystarczą gotowe odpowiedzi, których nauczyliście się 25 lat temu

Agencja Reutera przypomniała, że Franciszek uczynił walkę ze skandalami Kościoła katolickiego jednym z priorytetów w swojej kadencji. Wobec tego papież Leon XIV kontynuuje jego wizję i zachęca duchownych do - jak mówił - stworzenia "Kościoła przyjaznego dla wszystkich ludzi".

ZOBACZ: Pier Giorgio Frassati i Carlo Acutis nowymi świętymi. Wyjątkowa uroczystość w Watykanie

- Powinniście odnowić swój kontakt ze światem, aby odpowiedzieć na pytania, które zadają mężczyźni i kobiety naszych czasów - zauważył papież na spotkaniu z biskupami. - Nie wystarczą gotowe odpowiedzi, których nauczyliście się 25 lat temu w seminarium - skwitował.