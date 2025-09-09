Sebastien Lecornu został we wtorek powołany na nowego premiera Francji po tym, jak dymisję złożył Francois Bayrou. Lecornu od 2022 roku sprawował urząd ministra obrony. Jest on uważany za bliskiego współpracownika prezydenta Emmanuela Macrona.

Prezydent Francji Emmanuel Macron powołał we wtorek na nowego premiera Sebastiena Lecornu, który od 2022 roku sprawował urząd ministra obrony. O nominacji Pałac Elizejski poinformował kilka godzin po tym, jak dymisję złożył poprzedni premier, Francois Bayrou.

Lecornu uważany jest za bliskiego współpracownika prezydenta Macrona, który - według dziennika "Le Figaro" - ceni go za kompetencje i zmysł polityczny. Od 2017 roku, czyli od pierwszej kadencji Macrona, Lecornu zasiadał we wszystkich rządach. Wywodzi się z prawicy, ale wcześniej deklarował, że gotów jest współpracować ze wszystkimi siłami politycznymi.

Nazwisko Lecornu jako potencjalnego premiera pojawiło się już wcześniej, ale nigdy nie doszło do jego nominacji.

