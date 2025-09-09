Premier Francji Francois Bayrou złożył w Pałacu Elizejskim dymisję na ręce prezydenta Emmanuela Macrona. Szef rządu zrezygnował wraz ze swoim gabinetem, ponieważ przegrał w poniedziałek głosowanie nad wotum zaufania w parlamencie.

Premier przybył do Pałacu Elizejskiego krótko przed godz. 13.30. Bayrou pełnił funkcję przez prawie dziewięć miesięcy - został powołany na szefa rządu 13 grudnia 2024 roku.

Francja. Francois Bayrou złożył rezygnację. Oczekiwanie na nowego premiera

Po przyjęciu dymisji przez Macrona, Bayrou będzie teraz zarządzał sprawami bieżącymi w oczekiwaniu na mianowanie przez prezydenta jego następcy. Pałac Elizejski poinformował w poniedziałek, że prezydent Macron mianuje nowego premiera w najbliższych dniach.

Wśród typowanych przez media polityków, którzy mogliby stanąć na czele rządu, najczęściej wymieniany jest ostatnio Sebastien Lecornu, minister ds. sił zbrojnych.

Od 2017 roku, tj. od pierwszej kadencji Macrona, Lecornu zasiadał we wszystkich rządach. Nazwisko Lecornu jako potencjalnego premiera pojawiło się już wcześniej, ale nigdy nie doszło do jego nominacji.

Upadek rządu we Francji. Decydujący był projekt budżetu

Portal RTL podał w poniedziałek jeszcze przed głosowaniem w parlamencie, że Bayrou w razie dymisji nie zamierza wycofać się z życia politycznego. W wypowiedziach prywatnych zapowiadał, że "ze wszystkich sił: będzie starał się pomóc w znalezieniu swojego następcy.

Bayrou, sojusznik polityczny Macrona, jest szefem centrowej partii MoDem. Jego mniejszościowy rząd od początku zagrożony był wotum nieufności ze strony opozycji z lewej i prawej strony sceny politycznej.

Bezpośrednim powodem, dla którego opozycja zjednoczyła się przeciwko rządowi, był projekt budżetu na 2026 rok, przewidujący oszczędności w wys. ok. 44 mld euro.