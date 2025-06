Groźny wypadek w Jaworznie. Siedmiolatek na rowerze wjechał pod samochód

Do groźnego wypadku doszło na ulicy Padarewskiego w Jaworznie (woj. śląskie). Siedmioletni chłopiec wjechał rowerem na jezdnię, nie ustępując pierwszeństwa nadjeżdżającemu bmw. Dziecko zostało potrącone, ale na szczęście nie doznało poważnych obrażeń.

W minioną środę tuż przed godz. 17 na ulicy Padarewskiego w Jaworznie doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem młodego rowerzysty.

Siedmioletni chłopiec wjechał rowerem na jezdnię, nie ustępując pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu bmw, w wyniku czego doszło do potrącenia - poinformowała mł. asp. Justyna Wiszowaty z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

Jaworzno. Siedmiolatek na rowerze wjechał pod samochód

- Dziecko na szczęście nie doznało bardzo poważnych obrażeń ciała, oprócz potłuczeń i ogólnych obrażeń, niezagrażających życiu. Na miejsce niezwłocznie wezwano patrol Policji oraz zespół ratownictwa medycznego - dodała.

Na miejscu wypadku mundurowi sporządzili odpowiednią dokumentację. - Z uwagi na fakt, że sprawcą kolizji był 7-letni chłopiec, a ponadto dziecko poruszało się na rowerze bez opieki osoby dorosłej, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami, policjanci prowadzą czynności wyjaśniające o wykroczenie, a następnie skierują sprawę do sądu - przekazała policjantka, dodając, że konsekwencje w tym wypadku czekają opiekunów prawnych chłopca.

Dziecko na rowerze. O czym powinni pamiętać rodzice?

Jednocześnie policjanci apelują do rodziców o uwagę i większą kontrolę nad tym, co w czasie wolnym robią ich dzieci. Mundurowi przypominają również zasady poruszania się na rowerach dla dzieci. Są one następujące:

dziecko do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę,

może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę, dziecko w wieku 7-10 lat może kierować rowerem, pod warunkiem, że znajduje się pod opieką osoby dorosłej lub porusza się tylko po chodniku. W tym przypadku traktowane jest jako pieszy,

może kierować rowerem, pod warunkiem, że znajduje się pod opieką osoby dorosłej lub porusza się tylko po chodniku. W tym przypadku traktowane jest jako pieszy, dziecko, które skończyło 10 lat , może samodzielnie prowadzić rower po drodze publicznej, pod warunkiem posiadania karty rowerowej , która obowiązuje do 18. roku życia

, może samodzielnie prowadzić rower po drodze publicznej, pod warunkiem posiadania , która obowiązuje do 18. roku życia rowerzyści, którzy ukończyli 18 lat, nie potrzebują dokumentu uprawniającego do jazdy po drogach publicznych, ale powinni znać przepisy ruchu drogowego i pamiętać o ich przestrzeganiu.

