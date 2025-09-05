Nie żyje Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka, autorka książek i reżyserka spektakli teatralnych. Znana była głównie z anteny radiowej Trójki i internetowego programu "Dajcie nam głos! Kasia Stoparczyk i Dzieci". Przed laty współprowadziła z Wojciechem Mannem "Duże dzieci".

O śmierci dziennikarki poinformowało Radio 357. "Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła Katarzyna Stoparczyk – dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych. W swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości." - napisano w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Dziennikarka zginęła w wypadku samochodowym, do którego doszło w piątek przed godz. 15 w miejscowości Jeżowe w województwie podkarpackim. W wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne - podało TVN 24.

Katarzyna Stoparczyk prowadziła w Trójce m.in. audycje "Dzieci wiedzą lepiej", "Myślidziecka 3/5/7" czy "Zagadkowa Niedziela". W telewizji była też znana z programów "Pytanie na śniadanie" oraz "Duże dzieci", w którym wraz z Wojciechem Mannem rozmawiała z młodymi uczestnikami programu na zróżnicowane tematy. Jej internetowym projektem był program "Dajcie nam głos! Katarzyna Stoparczyk i Dzieci".