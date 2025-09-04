Nie żyje Giorgio Armani. Słynny włoski projektant miał 91 lat. Informację o jego śmierci, potwierdzoną przez jego dom mody, podały m.in. agencje Reutera oraz Associated Press. Armani od lat ubierał największe gwiazdy, a stworzona przez niego marka rozwinęła się w imperium warte miliony.

Giorgio Armani zmarł w swoim domu - poinformował w czwartek dom mody, który sam stworzył. Informacja o śmierci 91-letniego projektanta pogrążyła w żałobie cały świat mody.

Jak przypomina agencja Associated Press, jeszcze niedawno Armani po raz pierwszy w swojej długiej karierze opuścił Tydzień Mody w Mediolanie. W czerwcu 2025 roku nie pojawił się podczas pokazów przedpremierowych mody męskiej na sezon wiosna-lato 2026. Decyzję tę tłumaczono potrzebą dojścia do siebie po bliżej nieujawnionej chorobie.

ZOBACZ: Armani rezygnuje z futer naturalnych w swoich kolekcjach

Agencja zwraca również uwagę, że jeszcze w tym miesiącu projektant planował zorganizować duże wydarzenie, aby uczcić 50-lecie swojego sygnowanego domu mody Giorgio Armani.

Nie żyje Giorgio Armani. Projektant ze zmysłem przedsiębiorcy

Giorgio Armani urodził się 11 lipca 1934 w Piacenzy. Po ukończeniu szkoły średniej studiował medycynę na Uniwersytecie w Mediolanie, jednak po trzech latach przerwał naukę.

W latach 60. rozpoczął pracę jako projektant u Nino Cerrutiego, a w 1975 roku wraz z Sergiem Galeottim założył własną firmę modową.

Marka Giorgio Armani rozwijała się od codziennej odzieży po kolekcje haute couture, perfumy, akcesoria, meble, kosmetyki, a także sektor hotelarski. Armani zasłynął także jako projektant kostiumów filmowych - ubierał m.in. Richarda Gere w filmie "Amerykański żigolak" (1980).

ZOBACZ: Zmarł nestor świata mody Nino Cerruti. Jego uczniem był Armani

Firma Armani Group obejmuje takie linie jak Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Jeans, Armani Casa oraz Armani Hotels.

Według rankingu "Forbesa" z lat 2000–2020 należał do najbogatszych Włochów. W 1982 roku znalazł się na okładce magazynu "Time" jako pierwszy projektant mody po Christianie Diorze.