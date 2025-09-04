Niemal 53 proc. ankietowanych Polaków uważa, że Polska nie powinna popierać wejścia Ukrainy do NATO - wynika z najnowszego sondażu. Z kolei z taką polityką zgada się co trzeci respondent. Według badania przeciwnikami wstąpienia kraju do Sojuszu są głównie wyborcy PiS, Konfederacji oraz partii Razem.

Czy Polska powinna popierać wejście Ukrainy do NATO - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej".

Sondaż. Polska za wejściem Ukrainy do NATO? Przeciwnikami głównie wyborcy opozycji

Za prowadzeniem takiej polityki opowiedziało się 33,5 proc. badanych. Przeciwnych takiemu rozwiązaniu jest 52,7 proc. ankietowanych, a 13,8 proc. nie ma zdania.

W badaniu uwzględniono także preferencje wyborcze respondentów. Zwolennikami integracji Kijowa z NATO jest 59 proc. wyborców obozu rządowego. Inaczej myśli 29 proc. osób z tej grupy.

Z kolei przeciwnikami wejścia Ukrainy do NATO są głównie sympatycy opozycji: PiS, Konfederacji, Razem. Z taką polityką wobec sąsiada nie zgadza się 74 proc. zapytanych w tej grupie osób.

Polacy sceptyczni wobec Ukrainy w NATO. Przeważa jedna grupa

Z sondażu wynika również, że w grupie przeciwników wsparcia dla integracji Kijowa z Sojuszem Północnoatlantyckim przeważają mężczyźni (64 proc.), pięćdziesięciolatkowie (61 proc.), mieszkańcy wsi (62 proc.), osoby z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym (71 proc.). Informacje o świecie najczęściej czerpią z TVP (68 proc.) lub TV Republika (65 proc.). Osoby te deklarują poglądy prawicowe (70 proc.), a sytuację swojego gospodarstwa domowego oceniają raczej jako złą (91 proc.) - czytamy.

Dziennik zauważył, że sceptycyzm Polaków wobec Ukrainy w NATO pogłębia się - w sierpniu 2023 r. badanie IBRiS przeprowadzone na zlecenie "Rzeczpospolitej" wskazywało, że 47,7 proc. nie zgadza się, aby już teraz Ukraina mogła stać się członkiem NATO, przeciwnego zdania było 40 proc. Polaków.

Badanie przeprowadzono metodą CATI między 29 a 30 sierpnia 2025 r. na próbie 1069 respondentów.