Polscy strażnicy graniczni zatrzymali 21-letniego Niemca, który posługując się paszportem brata chciał uciec na Ukrainę. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu co najmniej 20 lat więzienia.

Jak poinformował we wtorek rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej por. Piotr Zakielarz, 21-latek zgłosił się w poniedziałek do kontroli granicznej na wyjazd z Polski do Ukrainy.

- Podczas odprawy strażnicy graniczni nabrali podejrzeń co do jego tożsamości. Wykryli, że 21-letni cudzoziemiec posłużył się paszportem swojego starszego brata - dodał.

Mężczyzna przyznał się, że wykorzystał dokument brata, aby dzięki podobieństwu uniknąć konsekwencji popełnionych czynów.

Straż Graniczna zatrzymała 21-letniego Niemca. Podejrzany o spowodowanie wypadku

Jego dane widniały bowiem w międzynarodowej bazie poszukiwawczej SIS. Niemieckie organy ścigania wydały za nim Europejski Nakaz Aresztowania.

Jest podejrzany o to, że będąc pod wpływem alkoholu spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym i uciekł z miejsca zdarzenia. Grozi mu co najmniej 20 lat więzienia.

Jak podał por. Zakielarz, cudzoziemiec został przesłuchany w charakterze podejrzanego, a w sprawie zostanie sporządzony akt oskarżenia do sądu.

- Obywatel Niemiec został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury oraz sądu, który zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 60 dni - podkreślił rzecznik BOSG.

Od początku 2025 r. strażnicy graniczni z Podkarpacia zatrzymali już ponad 130 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania. Wśród nich były osoby poszukiwane za różnego rodzaju przewinienia, w tym groźni przestępcy poszukiwani na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz Czerwonej Noty Interpolu.