Straż Graniczna wydaliła z kraju 15 obywateli Ukrainy. "Stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego na terytorium Polski" - przekazano w komunikacie. Byli także - jak podkreślono - wielokrotnie karani za różne przestępstwa, a jeden z nich figurował na liście osób, których pobyt w RP jest niepożądany.

Jak poinformowano w rządowym komunikacie, obywatele Ukrainy zostali przymusowo doprowadzeni do granicy i tam przejęci przez ukraińskie służby. Wyjaśniono też, że byli oni karani za m.in. posiadanie środków odurzających i psychotropowych, ale także kradzieże, rozboje i fałszerstwa. Ponosili ponadto konsekwencje jazdy w stanie nietrzeźwości oraz organizowania nielegalnego transportu przez granicę.

"W jednym przypadku cudzoziemiec figurował w wykazie osób, których pobyt w Polsce jest uznany za niepożądany" - przekazano w rządowym serwisie. Na wspomnianej liście - jak poinformowała Straż Graniczna - figurować będzie teraz wszystkich 15 wydalonych Ukraińców. "Dane przekazanych cudzoziemców umieszczono w wykazie osób, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany. Jednocześnie orzeczono wobec nich zakaz ponownego wjazdu do Polski na okres od 5 do 10 lat".

Obywatele Ukrainy wydaleni z Polski. "Służby będą stanowczo reagować"

Tylko w tym roku do opuszczenia terytorium Polski zostało zmuszonych 1,1 tys. obcokrajowców. Służby zaznaczają, że choć Polska jest krajem przyjaznym i otwartym, nie toleruje łamania prawa przez kogokolwiek. - Służby MSWiA będą stanowczo reagować w przypadkach naruszeń naszego porządku prawnego - powiedziała Karolina Gałecka, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Decyzja o deportacji cudzoziemców zapada na podstawie głównie art. 302 ust. 1 pkt 9 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tj. względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej.