Od 1 września w aplikacji mObywatel pojawiła się nowa funkcja przydatna kierowcom - mStłuczka. Dzięki niej drobną kolizję lub stłuczkę można szybko zgłosić prosto z telefonu. Aplikacja pozwoli przekazać ubezpieczycielowi informacje o uszkodzonych pojazdach, wskazać sprawcę zdarzenia i ułatwić dalsze formalności.

Usługa mStłuczka ma pozwolić na szybkie oraz wygodne zgłoszenie kolizji drogowej bezpośrednio w aplikacji mObywatel, bez konieczności drukowania dokumentów czy wypełniania papierowych formularzy.

Nowa funkcjonalność aplikacji mObywatel - mStłuczka

W razie zgłaszania kolizji drogowej dane pojazdów i uczestników zdarzenia zostaną automatycznie pobrane z rejestrów państwowych. Użytkownik będzie mógł również dodać dokumentację zdjęciową i przesłać gotowe zgłoszenie bezpośrednio do ubezpieczyciela osoby poszkodowanej.

- mStłuczka to odpowiedź na to, jak w sposób łatwy, ale i dobrze zorganizowany zarządzić sytuacją kryzysową, tak żeby ją przejść bez stresu, tak żeby można było w jednej aplikacji, bez papieru zgłosić, że było zdarzenie drogowe i nie będzie już żadnego uczestnika przerażało - podkreślał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Do tej pory, aby zgłosić kolizję, należało sporządzić oświadczenie sprawcy, które zawiera dane uczestników, pojazdów, opis zdarzenia i informację o polisie sprawcy. Następnie szkodę zgłaszało się bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy, najlepiej niezwłocznie, korzystając z formularza online, telefonicznie lub osobiście w placówce.

Jak podkreśla reporter Polsat News Seweryn Lipoński, nowa funkcjonalność ma jednak swoje ograniczenia. Aby zgłosić stłuczkę całkowicie online, wszyscy uczestnicy kolizji muszą mieć tę aplikację zainstalowaną. Poza tym muszą też zgodzić się, co do tego, jak przebiegała kolizja. W przeciwnym wypadku wciąż trzeba skorzystać z tradycyjnego oświadczenia, lub wezwać na miejsce policję.

Zmiany w aplikacji mObywatel. Pojawią się nowe dokumenty

Wprowadzenie do aplikacji usługi mStłuczka związane jest z nowelizacją ustawy o aplikacji mObywatel oraz ustawy o informatyzacji, która pozwoliła wprowadzić kolejne usługi i dokumenty cyfrowe do aplikacji.

W trzecim tygodniu września ma zostać wprowadzona także nowa odsłona legitymacji ucznia. Uczniowie nie będą musieli zakładać profilu zaufanego ani spełniać dodatkowych formalności, a rodzice będą mieli możliwość dodania legitymacji swoich dzieci na własnych urządzeniach.

Na 30 listopada 2025 r. zaplanowane jest także uruchomienie cyfrowej legitymacji nauczyciela. Ułatwi ona m.in. sprawdzanie uprawnień oraz kontakt z urzędami i innymi instytucjami publicznymi.

Usługą, która zacznie obowiązywać z końcem roku, będzie wirtualny asystent oparty na AI. Jego zadaniem będzie wspieranie użytkowników w korzystaniu z aplikacji m.in. poprzez odpowiadanie na pytania, wskazywanie odpowiednich usług czy pomaganie krok po kroku w załatwianiu spraw. Do działania asystenta wykorzystany zostanie polski model językowy PLLuM.

Polacy korzystają z cyfrowych dokumentów. mObywatel coraz popularniejszy

Z końcem lipca z aplikacji mObywatel korzystało 10 milionów osób. Jak ocenił resort cyfryzacji, ostatnie półtora roku to najbardziej dynamiczny okres w rozwoju aplikacji. Wprowadzono m.in. 18 nowych usług, nowe funkcje oraz zmieniono interfejs.

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji z końca lipca, 10 mln osób posiada mDowód, a 5,5 mln ma mPrawo jazdy. W użytku jest 5,7 mln aktywnych dokumentów Moje pojazdy, z których korzysta 4,6 mln właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Kartą Dużej Rodziny w mObywatelu posługuje się natomiast 933 tys. użytkowników. Każdego dnia mObywatel odnotowuje 1 mln logowań.