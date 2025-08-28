Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentował "Poradnik Bezpieczeństwa" - nowy podręcznik, który ma być skarbnicą wiedzy na wypadek sytuacji kryzysowych. W środku znajdą się wskazówki dotyczące zachowania w trakcie konfliktów lub klęsk żywiołowych. - Naszą intencją jest, aby trafił do każdego domu w wersji wydrukowanej - powiedział wicepremier.

- "Poradnik Bezpieczeństwa" już niedługo trafi do każdego domu - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej. Wyjawił, że można go już teraz znaleźć na stronach rządowych - jest do pobrania lub samodzielnego wydrukowania. W wersji elektronicznej ma 54 strony.

Poradnik Bezpieczeństwa. MON podał szczegóły

- Naszą intencją jest, aby trafił do każdego domu w wersji wydrukowanej - powiedział wicepremier, podkreślając, że chce mieć pewność, że każdy miał styczność z podręcznikiem oraz, że stanie się on niezbędnikiem w każdym domu. - Chodzi o to, żeby był na stole w kuchni, gdzie wszyscy mają dostęp, a nie na półce między innymi książkami - dodał szef MON.

Podręcznik dystrybuowany do domów Polaków będzie dostępny także w alfabecie Braille’a.

Podręcznik zawiera wskazówki, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych i nie chodzi tylko o konflikty, ale także o klęski żywiołowe, pożary, powodzie czy sytuacje zagrożenia terrorystycznego. Opisano m.in. jak udzielać pierwszej pomocy, do jakich służb się zgłaszać, kiedy się ewakuować i jak zabezpieczać siebie i swój majątek.

- Podręcznik jest bardzo fajnie napisany, prostym językiem, przystępnym. Z pięknymi grafikami - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

🚨 Ruszyła strona „Poradnik Bezpieczeństwa”!



To rządowa inicjatywa, która pomoże Ci przygotować się na współczesne zagrożenia:



🛡️ cyberataki

🌪️ klęski żywiołowe

🧯 kryzysy infrastrukturalne

📢 dezinformację

🇵🇱 sytuacje militarne



Budujmy odporność, zaufanie i solidarność.



🔗… pic.twitter.com/1wCRu2ORAg — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) August 28, 2025

Podręcznik Bezpieczeństwa. "Żyjemy w niebezpiecznych czasach"

Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, podkreślił, że jest to pierwszy tego typu podręcznik, który jest niezbędny w obecnych czasach

- Żyjemy z niebezpiecznych czasach. Za naszą wschodnią granicą rozgrywa się konflikt zbrojny, ale też niemal co roku walczymy ze skutkami klęsk żywiołowych - powiedział. Dodał, że jednym z filarów bezpieczeństwa jest budowanie świadomości Polaków, jak reagować na zagrożenia, co robić i gdzie je zgłaszać.

Minister pokazał, jak będzie wyglądać spis treści i zawartość podręcznika. W środku znajdą się rozdziały dotyczące przygotowania do zagrożenia, reagowania na nie, a także praktyczne list m.in. co warto mieć w domu, a co trzeba spakować w kryzysowej sytuacji.

Porady i wskazówki z podręcznika znajdą się także w specjalnej zakładce w aplikacji mObywatel. Dystrybucja wersji papierowej zacznie się jesienią 2025 roku.