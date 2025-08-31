Poseł PiS Dariusz Matecki zaalarmował internautów o możliwym ataku na Straż Graniczną. "Dlaczego opinia publiczna nie została poinformowana o tym zdarzeniu? Czy funkcjonariusze Straży Granicznej zostali zaatakowani?" - pytał polityk, zamieszczając nagranie w serwisie X. Na sugestie parlamentarzysty odpowiedziała nowa rzeczniczka MSWiA, Karolina Gałecka. "Nie doszło do żadnej napaści" - podała.

Poseł PiS Dariusz Matecki opublikował na platformie X materiał, który, jak twierdzi, pochodzi z fotopułapki ustawionej w pobliżu granicy Polski z Niemcami. Nagranie zostało poddane montażowi. Widać na nim m.in. bieg dwóch osób i pojazd Straży Granicznej.

Polityk napisał w tekście załączonym do nagrania o "szokujących scenach" i możliwym ataku na dwóch funkcjonariuszy SG.

Matecki alarmuje o możliwym ataku na funkcjonariuszy

"Czy funkcjonariusze Straży Granicznej zostali zaatakowani? Ilu migrantów udało się ująć, a ilu uciekło?" - dopytywał polityk w opisie załączonego nagrania.

Matecki wyraził też niezadowolenie z powodu niepoinformowania o zajściu opinii publicznej. Zażądał ponadto "pełnych informacji w tej sprawie" od resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Na koniec wpisu polityk zaapelował o dokonywanie wpłat na jego organizację.

Rzeczniczka MSWiA stanowczo odpowiada posłowi PiS

Na sugestie polityka PiS zareagowała nowa rzeczniczka MSWiA, Karolina Gałecka. Urzędniczka zdementowała rewelacje podawane przez polityka.

"Nie doszło do żadnej napaści na funkcjonariusza Straży Granicznej. Strażnicy zatrzymali 2 kurierów, 2 cudzoziemców zbiegło w kierunku Niemiec. W rejon zdarzenia natychmiast skierowano dodatkowe patrole Straży Granicznej oraz polskiej policji. Polaka i Białorusinkę doprowadzono do Placówki Straży Granicznej w Szczecinie" poinformowała w odpowiedzi na wpis Mateckiego.

Do zajścia opisanego przez posła PiS odniosła się też sama Straż Graniczna na swoim koncie w mediach społecznościowych.

"Strażnicy graniczni zatrzymali w rejonie miejscowości Buk (woj. zachodniopomorskie) dwóch kurierów przewożących trzech nielegalnych migrantów. Podczas prowadzonej kontroli drogowej 2 cudzoziemców zbiegło w kierunku Niemiec. Trzeci z nich, obywatel Afganistanu, został zatrzymany. 56-letniego Polaka i 54-letnią Białorusinkę doprowadzono do Placówki Straży Granicznej w Szczecinie celem przeprowadzenia czynności administracyjnych i procesowych" - przekazała formacja.