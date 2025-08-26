Premier Ukrainy Julia Swyrydenko poinformowała we wtorek, że rząd zmienił zasady przekraczania granicy państwowej w stanie wojennym dla mężczyzn w wieku od 18 do 22 lat. Osoby te, będą mogły wyjechać z kraju bez dodatkowych dokumentów.

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji mężczyźni z Ukrainy w wieku 18-60 lat nie mogli opuszczać kraju w związku z trwającą powszechną mobilizacją wojskową. Osobom próbującym przekroczyć granicę, mimo wyraźnego zakazu, groziła kara więzienia, a w przypadku użycia przez nich siły wobec służb na przejściach granicznych - także dodatkowe konsekwencje.

Decyzją ukraińskiego rządu, najmłodsi z tej grupy, będą mogli opuścić Ukrainę. "Dziś rząd zaktualizował zasady przekraczania granicy państwowej. Mężczyźni w wieku od 18 do 22 lat będą mogli swobodnie przekraczać granicę podczas stanu wojennego. Dotyczy to wszystkich obywateli w tym wieku" - napisała premier Swyrydenko w komunikatorze Telegram.

Młodzi Ukraińcy mogą wyjechać z Ukrainy

Według premierki postanowienie obejmuje także osoby, które z różnych powodów znalazły się za granicą. "Chcemy, aby Ukraińcy jak najpełniej utrzymywali więzi z ojczyzną" - podkreśliła. Swyrydenko zaznaczyła, że zmiany wejdą w życie dzień po oficjalnej publikacji rozporządzenia.

Także szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko poinformował, że mężczyźni do ukończenia 22. roku życia będą mieli prawo do swobodnego przekraczania granicy państwowej. "Celem tego kroku jest przede wszystkim zapewnienie młodym Ukraińcom większych możliwości nauki, staży i legalnego zatrudnienia za granicą, aby zdobyte doświadczenie mogli później wykorzystać dla rozwoju Ukrainy" - zaznaczył.

Polecenie Wołodymyra Zełenskiego

12 sierpnia, podczas spotkania z uczestnikami Ukraińskiego Forum Młodzieżowego, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zlecił rządowi "opracowanie możliwości" uproszczenia przekraczania granicy młodych obywateli.

Dotychczas tylko dla niektórych kategorii obywateli przewidziano wyjątki pozwalające na przekroczenie granicy - m.in. dla osób z niepełnosprawnościami, ojców z co najmniej trojgiem dzieci, wolontariuszy oraz kierowców, którzy pomagają w przewozie środków humanitarnych.