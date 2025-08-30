Sprzeczka przed wypadkiem F-16. Potwierdziły się doniesienia Polsat News

Przed feralnym lotem doszło do spięcia między pilotem F-16 a wieżą kontroli lotów - potwierdziła telewizja Polsat News. Z nagrań radiowych wynika, że kontroler ruchu lotniczego pomylił dwa samoloty znajdujące się w powietrzu i przekazywał błędne informacje pilotom.

W trakcie ostatnich prób do Air Show w Radomiu, w dniu, w którym rozbił się F-16, doszło do groźnej sytuacji w powietrzu. Myśliwiec, którym leciał major Maciej "Slab" Krakowian, znalazł się w niebezpiecznej bliskości samolotu szkolno-bojowego FA-50.

Z informacji, które potwierdzili dziennikarze Polsat News wynika, że kontroler ruchu lotniczego pomylił maszyny i przekazywał błędne informacje pilotom.

W świetle pojawiających się wątpliwości, o upublicznienie korespondencji radiowej apelował już w piątek dziennikarz Polsat News Michał Stela.

Tragiczne Air Show w Radomiu. Ruch prokuratury

Śledztwo ws. katastrofy prowadzą warszawscy prokuratorzy. Postępowanie prowadzone jest w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym skutkującej śmiercią pilota.

- Badamy kwestię tzw. wątku technicznego. Czyli, czy samolot był sprawny. Druga kwestia, którą badamy to jest tzw. czynnik ludzki, czyli kwestie związane sytuacją zdrowotną i predyspozycjami i odpowiednimi manewrami, wykonywanymi przez pilota. Jest jeszcze trzeci czynnik, który badamy, czyli kwestia logistyczno-techniczno-serwisowa - powiedział w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba w rozmowie z Polsat News.

- Wszystkie rozmowy, które są między pilotem a wieżą są rejestrowane. Więc tutaj oczywiście wszelkie informacje dotyczące tego, jak wyglądały te bezpośrednie chwile, minuty poprzedzające to zdarzenie będą analizowane - dodał pytany przez reporterkę Polsat News o ewentualną sprzeczkę pilota z obsługą naziemną.

Katastrofa na pokazach lotniczych. Nie żyje pilot F-16

W czwartek około godziny 19:30 na lotnisku w Radomiu rozbił się samolot F-16. Pilotował go doświadczony pilot - major Maciej "Slab" Krakowian.

Do tragicznego wypadku doszło podczas prób zespołu Tiger Demo Team Poland przed Międzynarodowym Pokazem Lotniczym Air Show 2025. Na wielu nagraniach udostępnionych w sieci widać jak maszyna wykonuje pętle i nie wyrabia się z wyrównaniem lotu.

Po kontakcie z ziemią maszyna stanęła w płomieniach. Pilot się nie katapultował. Zginął na miejscu.

